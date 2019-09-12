Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40725

12 сентября 2019, 12:06



Напиши свои «Пушистые строчки» и победи в конкурсе. Библиотека Талнаха предлагает сочинить рассказ о домашнем питомце.

Более подробную информацию можно найти на сайте библиотеки mucbs.ru/competitions/i152208/ Работы принимаются с 10 сентября по 1 октября по адресу: Диксона, 9, телефон для справок 37-20-39. Фото Марины Андриюк

Просмотров:73 Талнахская городская библиотека объявляет о начале конкурса творческих работ «Пушистые строчки», который проводится в рамках «Живой выставки». От юных авторов ждут на конкурс литературные произведения в одной из трёх номинаций: «Ушастый стих», «Хвостатая сказка» и «Усатый рассказ».Более подробную информацию можно найти на сайте библиотеки mucbs.ru/competitions/i152208/Работы принимаются с 10 сентября по 1 октября по адресу: Диксона, 9, телефон для справок 37-20-39.Фото Марины Андриюк