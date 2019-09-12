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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:06 Напиши свои «Пушистые строчки» и победи в конкурсе. Библиотека Талнаха предлагает сочинить рассказ о домашнем питомце.
11:30 Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл.
11:30 «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств.
11:18 Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами.
10:31 Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год.
19:27 Снег в Норильске растает завтра к вечеру.
19:20 На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54 Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги.
18:47 В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадало семь человек.
18:45 Первый снег принёс на дороги Норильска урожай из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди.
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