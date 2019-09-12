Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40726

12 сентября 2019, 13:47



Авиакомпания NordStar стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Теперь авиакомпания сможет успешно развивать сотрудничество с ведущими участниками мирового рынка авиаперевозок, в частности заключать код-шер соглашения, расширяя свою географию полётов и предлагая пассажирам новые маршруты для деловых и туристических поездок. Первым шагом на пути к присоединению к крупнейшей ассоциации авиаперевозчиков стало прохождение авиакомпанией в 2017 году международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности и получение статуса оператора IOSA – первого всемирного стандарта безопасности полётов (IATA Operational Safety Audit). Отметим, что Международная ассоциация воздушного транспорта IATA является крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциацией грузовых и пассажирских авиаперевозчиков. Основными направлениями деятельности организации являются качество и безопасность перелётов, решение вопросов тарификации перевозок, обеспечение эффективности развития воздушной коммерции. В ассоциацию входит почти 300 авиакомпаний из более чем 120 стран мира. Фото Ирины Яринской

Просмотров:175 Официальное членство в ассоциации позволит авиакомпании NordStar перенимать лучшие мировые практики в вопросах организации авиаперевозок, внедрять самые современные технологии и сервисы по обслуживанию пассажиров, применять новейшие разработки и продукты IATA, а также делиться с коллегами инициативами по вопросам развития авиационной отрасли.Теперь авиакомпания сможет успешно развивать сотрудничество с ведущими участниками мирового рынка авиаперевозок, в частности заключать код-шер соглашения, расширяя свою географию полётов и предлагая пассажирам новые маршруты для деловых и туристических поездок.Первым шагом на пути к присоединению к крупнейшей ассоциации авиаперевозчиков стало прохождение авиакомпанией в 2017 году международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности и получение статуса оператора IOSA – первого всемирного стандарта безопасности полётов (IATA Operational Safety Audit).Отметим, что Международная ассоциация воздушного транспорта IATA является крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциацией грузовых и пассажирских авиаперевозчиков. Основными направлениями деятельности организации являются качество и безопасность перелётов, решение вопросов тарификации перевозок, обеспечение эффективности развития воздушной коммерции. В ассоциацию входит почти 300 авиакомпаний из более чем 120 стран мира.Фото Ирины Яринской