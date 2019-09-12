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12 сентября 2019, 13:47



Жители таймырской глубинки празднуют Дни посёлков. Свой праздник отметили Диксон и Хатанга.

«Диксон – это форпост всех северных территорий страны, жителей которого всегда отличало умение трудиться с большой отдачей и старанием. Крайний Север предъявляет к людям особые требования, здесь нужны мужество и выносливость, сила и смекалка, все эти качества свойственны жителям Диксона. Я искренне благодарен вам за любовь к родной земле и патриотизм, за истинно северную сплочённость, трудолюбие и отзывчивость», - отметил в приветственном адресе глава Таймыра Евгений Вершинин. А жители Хатанги накануне отметили 393-ю годовщину со дня образования села. В фойе Дома культуры для гостей и жителей была организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по рисованию, сыграть в настольный хоккей и футбол, посостязаться в армрестлинге, увидеть карточные фокусы. С поздравительной речью в рамках праздничного концерта выступила исполняющая обязанности главы сельского поселения Хатанга Анна Бетту: «День рождения села – всегда особенный праздник. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной. Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие села. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями». Она также поощрила почетными грамотами и благодарственными письмами администрации сельского поселения работников предприятий и организаций различных сфер и отраслей за вклад в развитие Хатанги. На центральной площади села в импровизированных чумах таймырцы смогли насладиться национальной кухней коренных народов Севера. На фото - поселок Хатанга Фото Виталия Горшкова

Просмотров:176 104-ю годовщину со дня основания самого северного населённого пункта Таймыра отметили в городском поселении Диксон. По случаю празднования здесь состоялся концерт, подготовленный воспитанниками Диксонской детской школы искусств и артистами вокально-инструментального ансамбля «Арктический бриз».«Диксон – это форпост всех северных территорий страны, жителей которого всегда отличало умение трудиться с большой отдачей и старанием. Крайний Север предъявляет к людям особые требования, здесь нужны мужество и выносливость, сила и смекалка, все эти качества свойственны жителям Диксона. Я искренне благодарен вам за любовь к родной земле и патриотизм, за истинно северную сплочённость, трудолюбие и отзывчивость», - отметил в приветственном адресе глава Таймыра Евгений Вершинин.А жители Хатанги накануне отметили 393-ю годовщину со дня образования села. В фойе Дома культуры для гостей и жителей была организована выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по рисованию, сыграть в настольный хоккей и футбол, посостязаться в армрестлинге, увидеть карточные фокусы.С поздравительной речью в рамках праздничного концерта выступила исполняющая обязанности главы сельского поселения Хатанга Анна Бетту:«День рождения села – всегда особенный праздник. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной. Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие села. Все самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передается современникам, обогащаясь новыми достижениями».Она также поощрила почетными грамотами и благодарственными письмами администрации сельского поселения работников предприятий и организаций различных сфер и отраслей за вклад в развитие Хатанги.На центральной площади села в импровизированных чумах таймырцы смогли насладиться национальной кухней коренных народов Севера.На фото - поселок ХатангаФото Виталия Горшкова