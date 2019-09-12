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12 сентября 2019, 14:38



Почти 200 тысяч семей Красноярского края стали обладателями материнского капитала.

В Норильске управлением Пенсионного фонда выдано 15 165 сертификатов на материнский капитал. Из них 53% семей уже распорядились средствами. Чаще всего, в 89% случаев, они направляются на улучшение жилищных условий. На образование детей направили средства 10% норильских семей, 12 получают ежемесячную выплату из средств МСК. Напомним, что реализовать средства материнского (семейного) капитала можно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий семьи (в том числе по программе льготного кредитования под 6% годовых); получение образования ребёнком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года; получение ежемесячной выплаты для семей, в которых второй ребёнок появился после 1 января 2018 (в соответствии с 432-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»). С марта этого года в соответствии с 37-ФЗ регламентировано усиление контроля за использованием средств материнского капитала. Это позволит пресекать мошеннические схемы по обналичиванию сертификата. Кроме этого, 151-ФЗ установлены новые правила, согласно которым Пенсионный фонд РФ будет перечислять средства маткапитала на счёт эскроу. Это обезопасит владельцев сертификата от недобросовестных застройщиков, поскольку они получат оплату только после исполнения своих обязательств по строительству в полном объёме.

Просмотров:159 Обладателями сертификата материнского (семейного) капитала стали более 199 тысяч семей нашего региона. Из них 76%, более 151 тысячи семей, уже полностью или частично распорядились этими средствами. Самым популярным направлением использования денег является улучшение жилищных условий - этим правом воспользовались около 134 тысяч семей, более 10 тысяч семей направили средства маткапитала на образование детей, около двух тысяч получают ежемесячную денежную выплату, 67 сертификатов были использованы на накопительную пенсию мамы, 5 - на приобретение товаров для детей-инвалидов.В Норильске управлением Пенсионного фонда выдано 15 165 сертификатов на материнский капитал. Из них 53% семей уже распорядились средствами. Чаще всего, в 89% случаев, они направляются на улучшение жилищных условий. На образование детей направили средства 10% норильских семей, 12 получают ежемесячную выплату из средств МСК.Напомним, что реализовать средства материнского (семейного) капитала можно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий семьи (в том числе по программе льготного кредитования под 6% годовых); получение образования ребёнком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года; получение ежемесячной выплаты для семей, в которых второй ребёнок появился после 1 января 2018 (в соответствии с 432-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»).С марта этого года в соответствии с 37-ФЗ регламентировано усиление контроля за использованием средств материнского капитала. Это позволит пресекать мошеннические схемы по обналичиванию сертификата. Кроме этого, 151-ФЗ установлены новые правила, согласно которым Пенсионный фонд РФ будет перечислять средства маткапитала на счёт эскроу. Это обезопасит владельцев сертификата от недобросовестных застройщиков, поскольку они получат оплату только после исполнения своих обязательств по строительству в полном объёме.