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12 сентября 2019, 14:38

Почти 200 тысяч семей Красноярского края стали обладателями материнского капитала.


Обладателями сертификата материнского (семейного) капитала стали более 199 тысяч семей нашего региона. Из них 76%, более 151 тысячи семей, уже полностью или частично распорядились этими средствами. Самым популярным направлением использования денег является улучшение жилищных условий - этим правом воспользовались около 134 тысяч семей, более 10 тысяч семей направили средства маткапитала на образование детей, около двух тысяч получают ежемесячную денежную выплату, 67 сертификатов были использованы на накопительную пенсию мамы, 5 - на приобретение товаров для детей-инвалидов.
В Норильске управлением Пенсионного фонда выдано 15 165 сертификатов на материнский капитал. Из них 53% семей уже распорядились средствами. Чаще всего, в 89% случаев, они направляются на улучшение жилищных условий. На образование детей направили средства 10% норильских семей, 12 получают ежемесячную выплату из средств МСК.
Напомним, что реализовать средства материнского (семейного) капитала можно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий семьи (в том числе по программе льготного кредитования под 6% годовых); получение образования ребёнком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; формирование накопительной пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 года; получение ежемесячной выплаты для семей, в которых второй ребёнок появился после 1 января 2018 (в соответствии с 432-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»).
С марта этого года в соответствии с 37-ФЗ регламентировано усиление контроля за использованием средств материнского капитала. Это позволит пресекать мошеннические схемы по обналичиванию сертификата. Кроме этого, 151-ФЗ установлены новые правила, согласно которым Пенсионный фонд РФ будет перечислять средства маткапитала на счёт эскроу. Это обезопасит владельцев сертификата от недобросовестных застройщиков, поскольку они получат оплату только после исполнения своих обязательств по строительству в полном объёме.

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    Список новостей

 12 сентября 2019 
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17:52   В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок» 17:42   Шофёра перевернувшегося автобуса, в котором были пассажиры, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.
17:27   В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок» 17:21   «Чёрное пальто» пройдёт в Норильске.
16:24   «Норникель» получил награду SAP за инновации в области управления нормативно-справочной информацией - «За первое внедрение инноваций в НСИ». 16:22   Рособрнадзор и ОЭСР оценят качество образования в российских школах по стандартам исследования PISA.
14:38   Почти 200 тысяч семей Красноярского края стали обладателями материнского капитала. 13:47   Жители таймырской глубинки празднуют Дни посёлков. Свой праздник отметили Диксон и Хатанга.
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11:30   Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл. 11:30   «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств.
11:18   Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами. 10:31   Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год.

 11 сентября 2019 
19:27   Снег в Норильске растает завтра к вечеру. 19:20   На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54   Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги. 18:47   В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадало семь человек.
18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска "урожай" из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37   В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44. 17:17   Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
17:16   Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку. 17:08   К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.
14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018». 14:21   В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.
14:20   Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры. 14:20   «Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.
14:05   Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей. 13:55   13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.
12:49   Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе. 10:44   С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.

 10 сентября 2019 
17:50   В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе». 16:29   Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08   С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады. 15:30   Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19   В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова. 15:02   В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45   Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск. 14:44   Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26   Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка. 13:41   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37   Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи. 13:12   Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.




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