|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:17 «Норильск. Таймыр» - в Музее Норильска представят современный путеводитель.
19:03 Во вторник, 17 сентября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска пройдет мастер-класс по практикам ведения социальных сетей.
18:45 Реконструкция памятника «Первым!» в Талнахе, столь любимого горожанами, успешно завершилась к общей радости жителей рудной столицы.
18:30 Норильчанин Алексей Солопов покорил Эльбрус.
17:52 В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок»
17:42 Шофёра перевернувшегося автобуса, в котором были пассажиры, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.
17:27 В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок»
17:21 «Чёрное пальто» пройдёт в Норильске.
16:24 «Норникель» получил награду SAP за инновации в области управления нормативно-справочной информацией - «За первое внедрение инноваций в НСИ».
16:22 Рособрнадзор и ОЭСР оценят качество образования в российских школах по стандартам исследования PISA.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх