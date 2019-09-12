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12 сентября 2019, 16:22



Рособрнадзор и ОЭСР оценят качество образования в российских школах по стандартам исследования PISA.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Последний цикл исследования был проведен в 2018 году, его результаты будут опубликованы в декабре 2019 года. Новый цикл исследования PISA пройдет в 2021 году, основное внимание в нём будет уделено математической грамотности, а в качестве дополнительного направления впервые будет исследоваться креативность мышления учащихся. «Одной из главных задач национального проекта «Образование» является вхождение России в 10 лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Чтобы получать данные о состоянии нашей системы образования и видеть динамику каждый год, мы будем проводить оценку по стандартам исследования PISA», - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Исследование будет проводиться на базе разработки ОЭСР PISA-for-Schools (PISA для школ). Она позволяет использовать инструментарий исследования вне цикла основного международного исследования, получая при этом сопоставимые данные с международной шкалой предыдущего цикла. Эти данные позволят оценить состояние дел в системе образования каждого региона, отслеживать общую динамику, на их основе будут приниматься решения, что именно необходимо сделать для улучшения дел в каждом из субъектов и в целом по стране. Три российских региона – Москва, Московская область и Республика Татарстан – уже имеют опыт участия в подобных исследованиях. В рамках проекта предполагается провести подготовку к проведению основного исследования PISA, которое, согласно международному расписанию исследований, пройдет в 2021 году. Исследование будет проводиться в компьютерной форме. Помимо оценки подготовки школьников пройдут и социологические опросы, чтобы получить картину того, как российскую систему образования воспринимают граждане, чего от нее ждут, какие факторы влияют на их восприятие и отношение. Региональная оценка по модели PISA ежегодно будет проводиться в 14-15 субъектах РФ. Первая группа из 14 регионов поучаствует в такой оценке осенью 2019 года. К 2024-му в региональной оценке по модели PISA должны принять участие все регионы России. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:135 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинают реализацию проекта, в рамках которого будет ежегодно проводиться общероссийская и региональная оценка качества образования в российских школах по модели исследования PISA.PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Последний цикл исследования был проведен в 2018 году, его результаты будут опубликованы в декабре 2019 года. Новый цикл исследования PISA пройдет в 2021 году, основное внимание в нём будет уделено математической грамотности, а в качестве дополнительного направления впервые будет исследоваться креативность мышления учащихся.«Одной из главных задач национального проекта «Образование» является вхождение России в 10 лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Чтобы получать данные о состоянии нашей системы образования и видеть динамику каждый год, мы будем проводить оценку по стандартам исследования PISA», - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Исследование будет проводиться на базе разработки ОЭСР PISA-for-Schools (PISA для школ). Она позволяет использовать инструментарий исследования вне цикла основного международного исследования, получая при этом сопоставимые данные с международной шкалой предыдущего цикла.Эти данные позволят оценить состояние дел в системе образования каждого региона, отслеживать общую динамику, на их основе будут приниматься решения, что именно необходимо сделать для улучшения дел в каждом из субъектов и в целом по стране. Три российских региона – Москва, Московская область и Республика Татарстан – уже имеют опыт участия в подобных исследованиях.В рамках проекта предполагается провести подготовку к проведению основного исследования PISA, которое, согласно международному расписанию исследований, пройдет в 2021 году.Исследование будет проводиться в компьютерной форме. Помимо оценки подготовки школьников пройдут и социологические опросы, чтобы получить картину того, как российскую систему образования воспринимают граждане, чего от нее ждут, какие факторы влияют на их восприятие и отношение.Региональная оценка по модели PISA ежегодно будет проводиться в 14-15 субъектах РФ. Первая группа из 14 регионов поучаствует в такой оценке осенью 2019 года. К 2024-му в региональной оценке по модели PISA должны принять участие все регионы России.Фото Владимира Макушкина