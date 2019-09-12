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12 сентября 2019, 16:24



«Норникель» получил награду SAP за инновации в области управления нормативно-справочной информацией - «За первое внедрение инноваций в НСИ».

«Это далеко не первая награда «Норникеля» за цифровые проекты, — отметил на вручении Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS. — Несколько месяцев назад «Норникель» получил золотую награду SAP Quality Awards 2019 за успешное тиражирование SAP ERP на предприятиях Норильского промышленного района». Топ-менеджер подчеркнул, что проект стал для SAP одним из крупнейших в России по организационному и функциональному объёму. «Норникель» — единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира, и мы гордимся, что это — в числе прочего — результат нашего партнерства», - сказал он. «Благодаря проактивному подходу нашей ИТ-команды удалось максимально раскрыть потенциал платформы SAP MDM, продемонстрировав преимущество стратегического партнёрства двух крупных международных компаний — «Норникеля» и SAP, - сказал в свою очередь Сергей Малышев. — Успех, безусловно, принадлежит всей нашей команде — амбициозным, креативным ребятам».

Просмотров:143 Премия была вручена на IV Международном горно-металлургическом SAP-саммите старшему вице-президенту, финансовому директору Сергею Малышеву, сообщается на официальном сайте компании.«Это далеко не первая награда «Норникеля» за цифровые проекты, — отметил на вручении Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS. — Несколько месяцев назад «Норникель» получил золотую награду SAP Quality Awards 2019 за успешное тиражирование SAP ERP на предприятиях Норильского промышленного района».Топ-менеджер подчеркнул, что проект стал для SAP одним из крупнейших в России по организационному и функциональному объёму.«Норникель» — единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира, и мы гордимся, что это — в числе прочего — результат нашего партнерства», - сказал он.«Благодаря проактивному подходу нашей ИТ-команды удалось максимально раскрыть потенциал платформы SAP MDM, продемонстрировав преимущество стратегического партнёрства двух крупных международных компаний — «Норникеля» и SAP, - сказал в свою очередь Сергей Малышев. — Успех, безусловно, принадлежит всей нашей команде — амбициозным, креативным ребятам».