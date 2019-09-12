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12 сентября 2019, 17:21

«Чёрное пальто» пройдёт в Норильске.


Фестиваль моды и современного искусства «Чёрное пальто» пройдёт зимой в Норильске, он будет посвящён премьерному показу одноимённого фильма, который снимали в том числе в Норильске, в нём участвовали и актёры норильского драмтеатра Денис Ганин и Юлия Новикова. Главный партнёр фестиваля - компания «Норникель».
Получасовой игровой фильм «Чёрное пальто» снят режиссёром Ольгой Проскурниной по мотивам страшных сказок живого классика отечественной литературы Людмилы Петрушевской и повествует о приключениях самоубийц между жизнью и смертью, сообщает портал НИА-Заполярье со ссылкой на портал Festagent. Режиссёр выбрала Норильск не только потому, что давно хотела здесь побывать, но и потому, что это самый северный индустриальный город мира.
На премьерный показ вместе с режиссёром и актёрами в Норильск приедет и автор рассказа, который лёг в основу «Чёрного пальто», Людмила Петрушевская. Писательница помимо литературы занимается музыкальным творчеством и даст концерт вместе со своим кабаре. По мотивам произведения Петрушевской «Поросёнок Пётр» проведут детский утренник в Музее Норильска, а в Заполярном драматическом театре пройдёт спектакль по мотивам произведения автора «Он в Аргентине».
Также в рамках фестиваля пройдёт показ модной одежды, причём моделями будут сами жители Норильска. Также участники «Чёрного пальто» презентуют произведения уличного искусства. «Чёрное пальто» Норильск примерит в феврале 2020 года.
Фото: НИА-Заполярье
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    Список новостей

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17:52   В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок» 17:42   Шофёра перевернувшегося автобуса, в котором были пассажиры, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.
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11:30   Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл. 11:30   «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств.
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 11 сентября 2019 
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18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска "урожай" из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37   В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44. 17:17   Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
17:16   Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку. 17:08   К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.
14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018». 14:21   В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.
14:20   Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры. 14:20   «Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.
14:05   Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей. 13:55   13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.
12:49   Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе. 10:44   С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.

 10 сентября 2019 
17:50   В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе». 16:29   Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08   С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады. 15:30   Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19   В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова. 15:02   В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45   Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск. 14:44   Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26   Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка. 13:41   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37   Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи. 13:12   Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.




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