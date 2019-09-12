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12 сентября 2019, 17:21



«Чёрное пальто» пройдёт в Норильске.

Получасовой игровой фильм «Чёрное пальто» снят режиссёром Ольгой Проскурниной по мотивам страшных сказок живого классика отечественной литературы Людмилы Петрушевской и повествует о приключениях самоубийц между жизнью и смертью, сообщает портал НИА-Заполярье со ссылкой на портал Festagent. Режиссёр выбрала Норильск не только потому, что давно хотела здесь побывать, но и потому, что это самый северный индустриальный город мира. На премьерный показ вместе с режиссёром и актёрами в Норильск приедет и автор рассказа, который лёг в основу «Чёрного пальто», Людмила Петрушевская. Писательница помимо литературы занимается музыкальным творчеством и даст концерт вместе со своим кабаре. По мотивам произведения Петрушевской «Поросёнок Пётр» проведут детский утренник в Музее Норильска, а в Заполярном драматическом театре пройдёт спектакль по мотивам произведения автора «Он в Аргентине». Также в рамках фестиваля пройдёт показ модной одежды, причём моделями будут сами жители Норильска. Также участники «Чёрного пальто» презентуют произведения уличного искусства. «Чёрное пальто» Норильск примерит в феврале 2020 года. Фото: НИА-Заполярье

Просмотров:118 Фестиваль моды и современного искусства «Чёрное пальто» пройдёт зимой в Норильске, он будет посвящён премьерному показу одноимённого фильма, который снимали в том числе в Норильске, в нём участвовали и актёры норильского драмтеатра Денис Ганин и Юлия Новикова. Главный партнёр фестиваля - компания «Норникель».Получасовой игровой фильм «Чёрное пальто» снят режиссёром Ольгой Проскурниной по мотивам страшных сказок живого классика отечественной литературы Людмилы Петрушевской и повествует о приключениях самоубийц между жизнью и смертью, сообщает портал НИА-Заполярье со ссылкой на портал Festagent. Режиссёр выбрала Норильск не только потому, что давно хотела здесь побывать, но и потому, что это самый северный индустриальный город мира.На премьерный показ вместе с режиссёром и актёрами в Норильск приедет и автор рассказа, который лёг в основу «Чёрного пальто», Людмила Петрушевская. Писательница помимо литературы занимается музыкальным творчеством и даст концерт вместе со своим кабаре. По мотивам произведения Петрушевской «Поросёнок Пётр» проведут детский утренник в Музее Норильска, а в Заполярном драматическом театре пройдёт спектакль по мотивам произведения автора «Он в Аргентине».Также в рамках фестиваля пройдёт показ модной одежды, причём моделями будут сами жители Норильска. Также участники «Чёрного пальто» презентуют произведения уличного искусства. «Чёрное пальто» Норильск примерит в феврале 2020 года.Фото: НИА-Заполярье