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12 сентября 2019, 17:27



В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок»

Партнёрами центра выступили управление социальной политики администрации Норильска, межрайонная детская больница, Норильский колледж искусств, медиакомпания «Северный город». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:112 Детский центр стал результатом работы педагогов детского сада и специалистов управления благотворительных программ «Норникеля», реализовавшийся в грантовой программе «Мир новых возможностей». Центр предназначен для работы с детьми от года до трёх, которые пока не ходят в детсад и требуют особого внимания в силу определённых отклонений. Три раза в неделю специалисты будут здесь встречаться с малышами и их родителями, проводить обследования и давать консультации. По словам Натальи Коростелевой, заместителя главы города по социальной политике, центр стал ярким примером продуктивного сотрудничества в социальной сфере.Партнёрами центра выступили управление социальной политики администрации Норильска, межрайонная детская больница, Норильский колледж искусств, медиакомпания «Северный город».Фото Дениса Кожевникова