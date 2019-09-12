Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40733

12 сентября 2019, 17:42



Шофёра перевернувшегося автобуса, в котором были пассажиры, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.

Коммерческий автобус 35-го маршрута выехал из Кайеркана в Норильск. В нём ехали 10 пассажиров. Буквально через полтора километра пазик занесло, водитель пытался вырулить, но не вышло – автобус перевернулся на бок. Все, кто в нём находился, самостоятельно выбрались, сделали фото и видео для соцсетей и разошлись. Виновник случившегося тоже ушёл. О ДТП сотрудники Госавтоинспекции узнали лишь спустя несколько часов. Им позвонили из поликлиники, куда начали обращаться за медицинской помощью пассажиры перевернувшегося автобуса. По информации ОГИБДД, незначительные ушибы в происшествии получили 6 человек. Дорожные полицейские негодуют, почему никто не сообщил о происшествии раньше, ведь за это время мимо лежащего на обочине пазике проехало множество людей. Водителя инспекторы нашли сразу. Он объяснил свой уход тем, что пошёл искать подмогу и технику, чтобы поставить автобус на колёса. Мужчина почти 30 лет за рулём, и очень странно, что он не знает элементарного – место ДТП покидать нельзя. Если бы он сразу позвонил в ОГИБДД, каких-либо наказаний не последовало бы. А теперь понесёт административную ответственность. КоАП РФ предусматривает за скрытие с места ДТП лишение прав на вождение на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Добавим, что и другие правила дорожного движения этот водитель систематически нарушает. Только за последний год на него было составлено пять протоколов. Почему же пассажирский автобус перевернулся? Водитель не счёл нужным на дороге, заваленной мокрым снегом, сбавить скорость.

Просмотров:113 Мужчина ушёл с места ДТП, ничего не сообщив о нём в отдел ГИБДД. Дорожное происшествие случилось около 13 часов во вторник. В это время в городе был сильный снегопад и из-за этого сложная дорожная обстановка. По этой причине трассу Норильск-Алыкель закрыли для легковых автомобилей. Автобусы НПОПАТ двигались со скоростью 35 км/ч.Коммерческий автобус 35-го маршрута выехал из Кайеркана в Норильск. В нём ехали 10 пассажиров. Буквально через полтора километра пазик занесло, водитель пытался вырулить, но не вышло – автобус перевернулся на бок. Все, кто в нём находился, самостоятельно выбрались, сделали фото и видео для соцсетей и разошлись. Виновник случившегося тоже ушёл.О ДТП сотрудники Госавтоинспекции узнали лишь спустя несколько часов. Им позвонили из поликлиники, куда начали обращаться за медицинской помощью пассажиры перевернувшегося автобуса. По информации ОГИБДД, незначительные ушибы в происшествии получили 6 человек. Дорожные полицейские негодуют, почему никто не сообщил о происшествии раньше, ведь за это время мимо лежащего на обочине пазике проехало множество людей.Водителя инспекторы нашли сразу. Он объяснил свой уход тем, что пошёл искать подмогу и технику, чтобы поставить автобус на колёса. Мужчина почти 30 лет за рулём, и очень странно, что он не знает элементарного – место ДТП покидать нельзя. Если бы он сразу позвонил в ОГИБДД, каких-либо наказаний не последовало бы. А теперь понесёт административную ответственность. КоАП РФ предусматривает за скрытие с места ДТП лишение прав на вождение на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Добавим, что и другие правила дорожного движения этот водитель систематически нарушает. Только за последний год на него было составлено пять протоколов.Почему же пассажирский автобус перевернулся? Водитель не счёл нужным на дороге, заваленной мокрым снегом, сбавить скорость.