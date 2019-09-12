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12 сентября 2019, 18:30



Норильчанин Алексей Солопов покорил Эльбрус.

«Лейтенант полиции Алексей Солопов проверил себя на прочность, на выносливость. Доказал себе, что способен на многое, как физически, так и морально», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю. Специально для музея отдела МВД России по Норильску Алексей привёз камень магматической породы с высоты 5350 метров. Отметим, что ранее у полицейского уже был опыт подъёма на высоту 3500 метров. Фото участников восхождения

Просмотров:92 Восхождение на легендарную вершину длилось неделю. Сначала группа проходила акклиматизацию, потом спортсмены отправились покорять первый рубеж - гору Чегет высотой 3100 метров. После этого альпинисты в течение нескольких дней достигли высоты в 5000 метров.«Лейтенант полиции Алексей Солопов проверил себя на прочность, на выносливость. Доказал себе, что способен на многое, как физически, так и морально», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.Специально для музея отдела МВД России по Норильску Алексей привёз камень магматической породы с высоты 5350 метров. Отметим, что ранее у полицейского уже был опыт подъёма на высоту 3500 метров.Фото участников восхождения