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12 сентября 2019, 18:45



Реконструкция памятника «Первым!» в Талнахе, столь любимого горожанами, успешно завершилась к общей радости жителей рудной столицы.

Сам монумент — это шестиметровое бетонное сооружение, стилизованное под палатку. Созданная благодаря энергии простых рабочих скульптура и жила благодаря ей же. Обновляли памятник работники предприятий, расположенных в черте Талнаха. Сегодня уже никто и не вспомнит, в какой цвет он был выкрашен почти полвека назад — в разное время палатка геологов была и голубой, и зелёной, и коричневой. И только надпись «Первым!» всегда была красной. Как ни странно, долгое время ни по каким документам памятник не проходил, ни одна организация не приняла его на баланс, то есть «по бумагам» этого объекта не существовало. А то, что по сути является бесхозным, неизбежно приходит в упадок. Памятник начал разрушаться. Тяжёлое основание стало проседать, по его поверхности пошли трещины, стали откалываться куски бетона от основной части композиции. По инициативе заместителя главы Норильска по району Талнах Михаила Шевченко участок земли, на котором стоит памятник, передали в оперативное управление администрации, объект приняли на баланс города, провели экспертизу его состояния. Обсуждались различные варианты сохранения оригинала, однако вердикт специалистов был неутешителен: нужна полная реконструкция. Год назад конструкцию демонтировали и отлили новую, идентичную первоначальной. Долго обсуждался цвет, в итоге решили остановиться на бело–красном варианте, отталкиваясь от устоявшегося цвета надписи. Здесь же установили кованую беседку, продолжаются работы по благоустройству прилегающей площади. Михаил Шевченко подчеркнул, что для администрации города было делом чести привести монументальную композицию в подобающий вид и продлить ей жизнь на долгие годы. – Мы постарались сохранить все элементы сооружения, которое было поставлено здесь полвека назад. Мы успешно завершили реконструкцию, и я счастлив сейчас открыть обновленный памятник! –сообщил Михаил Шевченко. – Мы провели огромную работу по сохранению исторической памяти. Почти 60 лет назад прямо на этом месте стояли люди, которые навсегда вошли в летопись города как первооткрыватели Талнахского месторождения. Посреди снежной пустыни стояла одинокая палатка. Прошли годы, и маленький шатёр превратился в часть большого красивого северного города, — сказала на церемонии открытия обновленного монумента заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. — Сегодня мы благодарим тех, кто дал жизнь Талнаху, кто мечтал о том, что когда–нибудь на ледяной земле будет кипеть жизнь — и их мечты стали явью. Отдельную благодарность Наталья Коростелева выразила руководителю Талнаха за его энергию и усилия по сохранению значимых мест и памятников города. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:86 Эта точка за пределами жилой зоны Талнаха — место, где в 1962 году находилась стоянка геологов, открывших Талнахское месторождение. Именно здесь в 1970–м горняки–энтузиасты установили ставший легендарным памятник «Первым!» по проекту архитекторов Рафаэля Ревзина и Валерия Серебрякова.Сам монумент — это шестиметровое бетонное сооружение, стилизованное под палатку. Созданная благодаря энергии простых рабочих скульптура и жила благодаря ей же. Обновляли памятник работники предприятий, расположенных в черте Талнаха. Сегодня уже никто и не вспомнит, в какой цвет он был выкрашен почти полвека назад — в разное время палатка геологов была и голубой, и зелёной, и коричневой. И только надпись «Первым!» всегда была красной. Как ни странно, долгое время ни по каким документам памятник не проходил, ни одна организация не приняла его на баланс, то есть «по бумагам» этого объекта не существовало. А то, что по сути является бесхозным, неизбежно приходит в упадок. Памятник начал разрушаться. Тяжёлое основание стало проседать, по его поверхности пошли трещины, стали откалываться куски бетона от основной части композиции.По инициативе заместителя главы Норильска по району Талнах Михаила Шевченко участок земли, на котором стоит памятник, передали в оперативное управление администрации, объект приняли на баланс города, провели экспертизу его состояния. Обсуждались различные варианты сохранения оригинала, однако вердикт специалистов был неутешителен: нужна полная реконструкция. Год назад конструкцию демонтировали и отлили новую, идентичную первоначальной. Долго обсуждался цвет, в итоге решили остановиться на бело–красном варианте, отталкиваясь от устоявшегося цвета надписи. Здесь же установили кованую беседку, продолжаются работы по благоустройству прилегающей площади.Михаил Шевченко подчеркнул, что для администрации города было делом чести привести монументальную композицию в подобающий вид и продлить ей жизнь на долгие годы.– Мы постарались сохранить все элементы сооружения, которое было поставлено здесь полвека назад. Мы успешно завершили реконструкцию, и я счастлив сейчас открыть обновленный памятник! –сообщил Михаил Шевченко.– Мы провели огромную работу по сохранению исторической памяти. Почти 60 лет назад прямо на этом месте стояли люди, которые навсегда вошли в летопись города как первооткрыватели Талнахского месторождения. Посреди снежной пустыни стояла одинокая палатка. Прошли годы, и маленький шатёр превратился в часть большого красивого северного города, — сказала на церемонии открытия обновленного монумента заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. — Сегодня мы благодарим тех, кто дал жизнь Талнаху, кто мечтал о том, что когда–нибудь на ледяной земле будет кипеть жизнь — и их мечты стали явью.Отдельную благодарность Наталья Коростелева выразила руководителю Талнаха за его энергию и усилия по сохранению значимых мест и памятников города.Фото Владимира Макушкина