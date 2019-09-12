Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40737

12 сентября 2019, 19:03



Во вторник, 17 сентября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска пройдет мастер-класс по практикам ведения социальных сетей.

Мастер-класс будет интересен SMM-специалистам, блогерам и лидерам общественного мнения: менеджерам высшего звена, руководителям предприятий, влиятельным и авторитетным сотрудникам, к мнению которых прислушивается большинство. Вместе с экспертом разберемся, чем отличаются цели, задачи и аудитории различных социальных сетей, научимся грамотно оформлять профиль, составлять эффективные контент-планы и работать с негативом. Участники мастер-класса получат полезные навыки и важные знания как для собственного продвижения, так и для продвижения своей организации. Количество слушателей ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АРН: arnorilsk.timepad.ru/event/1062899/

Просмотров:86 Тренинг проведет Андрей Вульф, известный российский мотивационный спикер, общественный деятель, бизнесмен, теле- и радиоведущий, журналист, публицист, executive-коуч, ведущий мотивационной программы «Вне зависимости с Андреем Вульфом» на радио «Серебряный дождь».Мастер-класс будет интересен SMM-специалистам, блогерам и лидерам общественного мнения: менеджерам высшего звена, руководителям предприятий, влиятельным и авторитетным сотрудникам, к мнению которых прислушивается большинство.Вместе с экспертом разберемся, чем отличаются цели, задачи и аудитории различных социальных сетей, научимся грамотно оформлять профиль, составлять эффективные контент-планы и работать с негативом. Участники мастер-класса получат полезные навыки и важные знания как для собственного продвижения, так и для продвижения своей организации.Количество слушателей ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте АРН: arnorilsk.timepad.ru/event/1062899/