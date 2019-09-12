Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40738

12 сентября 2019, 19:17



«Норильск. Таймыр» - в Музее Норильска представят современный путеводитель.

Это первый и единственный путеводитель по Норильску и Таймыру, раскрывающий историко-культурный и современный туристический потенциал территории. Издание включает актуальную информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических маршрутах, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Книга проиллюстрирована фотографиями, снабжена план-схемами населенных пунктов, полезной для туристов и гостей города инфографикой. Она предназначена для тех, кто планирует совершить поездку в Норильск и на Таймыр, а также для всех, кто интересуется историей и природой края. Издание пополнило федеральную серию иллюстрированных региональных путеводителей «Лицом к солнцу!». Книги серии распространяются по всей стране, продаются в книготорговых сетях России. На книжных полках лучших книжных магазинов «Москва», «Библиоглобус», «Республика» наряду с путеводителями по Дальнему Востоку, Камчатке, Крыму, Якутии и другим регионам теперь появилось и норильское издание. Пока книга издана на русском языке, готовится версия на английском. Русскоязычное издание уже поступило в широкую продажу в крупнейшие сети и книжные магазины страны. Публичная презентация путеводителя пройдет на двух площадках: в Норильске и Москве. Первая – 19 сентября в 18.30 в стенах Музея Норильска (Ленинский, 14). Экземпляры издания будут переданы авторскому коллективу и библиотекам города. Унести с собой новую книгу в качестве подарка также смогут в этот вечер и самые удачливые норильчане – несколько из них будут разыграны среди зрителей. На федеральной площадке в Москве 21 сентября презентация пройдет в Клубе путешественников на площадке «Спорт-Марафон». Вход на презентации свободный.

Просмотров:85 Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» по заказу администрации города подготовил к изданию и выпустил в свет книгу, над которой в партнерстве с издательством PressPass (Москва) и под руководством директора музея Натальи Федяниной работал большой авторский коллектив норильских историков, музейных специалистов, журналистов. Среди составителей и редакторов – Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина.Это первый и единственный путеводитель по Норильску и Таймыру, раскрывающий историко-культурный и современный туристический потенциал территории. Издание включает актуальную информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических маршрутах, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Книга проиллюстрирована фотографиями, снабжена план-схемами населенных пунктов, полезной для туристов и гостей города инфографикой. Она предназначена для тех, кто планирует совершить поездку в Норильск и на Таймыр, а также для всех, кто интересуется историей и природой края.Издание пополнило федеральную серию иллюстрированных региональных путеводителей «Лицом к солнцу!». Книги серии распространяются по всей стране, продаются в книготорговых сетях России. На книжных полках лучших книжных магазинов «Москва», «Библиоглобус», «Республика» наряду с путеводителями по Дальнему Востоку, Камчатке, Крыму, Якутии и другим регионам теперь появилось и норильское издание.Пока книга издана на русском языке, готовится версия на английском. Русскоязычное издание уже поступило в широкую продажу в крупнейшие сети и книжные магазины страны.Публичная презентация путеводителя пройдет на двух площадках: в Норильске и Москве. Первая – 19 сентября в 18.30 в стенах Музея Норильска (Ленинский, 14).Экземпляры издания будут переданы авторскому коллективу и библиотекам города. Унести с собой новую книгу в качестве подарка также смогут в этот вечер и самые удачливые норильчане – несколько из них будут разыграны среди зрителей.На федеральной площадке в Москве 21 сентября презентация пройдет в Клубе путешественников на площадке «Спорт-Марафон».Вход на презентации свободный.