Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40739

13 сентября 2019, 10:38



Сначала «Азбука», потом «Школа». Агентство развития Норильска продолжает взращивать предпринимателей.

Учениками первой «Азбуки», которая прошла в мае, стали 23 человека – действующие предприниматели и те, кто планируют начать собственное дело. Под кураторством экспертов они формировали маркетинговые стратегии, осваивали организацию финансового и управленческого учёта в бизнесе. В интерактивной форме слушатели решали непростые ситуационные задачи, генерировали бизнес-идеи, учились моделировать собственные бизнес-планы. Обучение проведёт аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН Виктория Атлыгина. В качестве экспертов выступят специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска и краевого Агентства развития бизнеса. Итогом недельного интенсивного курса станет защита собственных проектов - бизнес-планов, после чего слушатели получат сертификат о прохождении образовательной программы корпорации МСП. После курса «Азбука предпринимателя» и запуска бизнеса уже действующие предприниматели смогут стать слушателями следующей ступени - «Школа предпринимательства». Тренинг будет организован в октябре и нацелен на развитие бизнеса, совершенствование управления предприятием и улучшение финансовых и производственных показателей бизнеса. Всего до конца этого года планируется обучить 200 предпринимателей, сообщили в АРН. Для того чтобы стать участником курса «Азбука предпринимателя», необходимо зарегистрироваться по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1062558/ Фото Николая Щипко

Просмотров:109 С 16 по 20 сентября на площадках Агентства развития Норильска и Норильского государственного индустриального института пройдёт второй тренинг «Азбука предпринимателя». Обучающая программа реализуется при участии Агентства развития Норильска, администрации Норильска и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорации МСП). Цель недельного образовательного курса - обучение потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана для дальнейшей реализации проекта и запуска нового дела.Учениками первой «Азбуки», которая прошла в мае, стали 23 человека – действующие предприниматели и те, кто планируют начать собственное дело. Под кураторством экспертов они формировали маркетинговые стратегии, осваивали организацию финансового и управленческого учёта в бизнесе. В интерактивной форме слушатели решали непростые ситуационные задачи, генерировали бизнес-идеи, учились моделировать собственные бизнес-планы.Обучение проведёт аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН Виктория Атлыгина. В качестве экспертов выступят специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска и краевого Агентства развития бизнеса. Итогом недельного интенсивного курса станет защита собственных проектов - бизнес-планов, после чего слушатели получат сертификат о прохождении образовательной программы корпорации МСП.После курса «Азбука предпринимателя» и запуска бизнеса уже действующие предприниматели смогут стать слушателями следующей ступени - «Школа предпринимательства». Тренинг будет организован в октябре и нацелен на развитие бизнеса, совершенствование управления предприятием и улучшение финансовых и производственных показателей бизнеса. Всего до конца этого года планируется обучить 200 предпринимателей, сообщили в АРН.Для того чтобы стать участником курса «Азбука предпринимателя», необходимо зарегистрироваться по ссылке: arnorilsk.timepad.ru/event/1062558/Фото Николая Щипко