Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40740

13 сентября 2019, 10:54



На Таймыре создадут первую в России ферму для разведения овцебыков.

В древности эти животные повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. 45 лет назад учёные вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция здесь одна из самых больших в мире, разведением этих животных никто не занимается. Инициатором создания фермы стал член семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал», директор поселковой школы Денис Теребихин. Ранее он начал возрождать на востоке Таймыра ездовое собаководство - создал в посёлке школу каюров - погонщиков собак, реализует проект переработки шкур и шерсти северного оленя, изготавливает традиционные жилища - чумы. Сейчас община определила участок земли в 118 тыс. га, на которой планируется установить изгороди и содержать стадо домашних оленей и овцебыков. - Мы участвуем в проекте создания этнодеревни в посёлке Волочанка. Этот проект жизнеполагающий для посёлка - территория Авамской тундры, где он расположен, фактически заброшена, биоресурсы в значительной мере истощены, домашнее оленеводство исчезло более 30 лет назад. А в рамках этнодеревни наша община планирует открыть ферму овцебыков. Мы хотим назвать её «Парк арктических быков», - цитирует Дениса Теребихина ТАСС. Большинство жителей Волочанки сегодня занимается различными промыслами, здесь нет предприятий - только несколько магазинов, котельная, авиационная площадка, школа, почта и больница. Проект поможет создать перерабатывающее производство и новые рабочие места в посёлке. Кроме того, он позволит обучить местную молодёжь традиционным для народов Севера промыслам. «Парк арктических быков» в перспективе может быть интересен и как точка притяжения для туристов. Фото с сайта zapovedsever.ru

Просмотров:104 Предполагается, что проект поможет создать перерабатывающее производство и новые рабочие места в посёлке Волочанка, сообщает ТАСС.В древности эти животные повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. 45 лет назад учёные вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция здесь одна из самых больших в мире, разведением этих животных никто не занимается.Инициатором создания фермы стал член семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал», директор поселковой школы Денис Теребихин. Ранее он начал возрождать на востоке Таймыра ездовое собаководство - создал в посёлке школу каюров - погонщиков собак, реализует проект переработки шкур и шерсти северного оленя, изготавливает традиционные жилища - чумы. Сейчас община определила участок земли в 118 тыс. га, на которой планируется установить изгороди и содержать стадо домашних оленей и овцебыков.- Мы участвуем в проекте создания этнодеревни в посёлке Волочанка. Этот проект жизнеполагающий для посёлка - территория Авамской тундры, где он расположен, фактически заброшена, биоресурсы в значительной мере истощены, домашнее оленеводство исчезло более 30 лет назад. А в рамках этнодеревни наша община планирует открыть ферму овцебыков. Мы хотим назвать её «Парк арктических быков», - цитирует Дениса Теребихина ТАСС.Большинство жителей Волочанки сегодня занимается различными промыслами, здесь нет предприятий - только несколько магазинов, котельная, авиационная площадка, школа, почта и больница. Проект поможет создать перерабатывающее производство и новые рабочие места в посёлке. Кроме того, он позволит обучить местную молодёжь традиционным для народов Севера промыслам. «Парк арктических быков» в перспективе может быть интересен и как точка притяжения для туристов.Фото с сайта zapovedsever.ru