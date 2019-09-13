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13 сентября 2019, 11:09



Юбилею Победы посвящается. Музей боевой славы проводит для норильчан тематические экскурсии.

Олег Шалдаев, член «Боевого братства», познакомил посетителей с экспонатами музея периода 1941-1945 годов, привёл примеры героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Олег Шалдаев - ветеран боевых действий, командир норильского объединённого поискового отряда - в течение 10 лет выезжает на места боёв Великой Отечественной. Он рассказал присутствующим о «Вахте памяти», о работе поисковиков. Продолжили экскурсию ветераны боевых действий Валерий Шабурин и Валерий Савостин. Ветераны говорили о преемственности поколений, о её значимости, ведь связь между прошлым, настоящим и будущим - залог нашего единства и сплочённости. Фото участников "Боевого братства"

Просмотров:101 В музее боевой славы Норильского местного отделения «Боевого братства» проходят тематические экскурсии, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12 сентября гостями музея стали представители общественных организаций и молодёжи.Олег Шалдаев, член «Боевого братства», познакомил посетителей с экспонатами музея периода 1941-1945 годов, привёл примеры героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Олег Шалдаев - ветеран боевых действий, командир норильского объединённого поискового отряда - в течение 10 лет выезжает на места боёв Великой Отечественной. Он рассказал присутствующим о «Вахте памяти», о работе поисковиков. Продолжили экскурсию ветераны боевых действий Валерий Шабурин и Валерий Савостин. Ветераны говорили о преемственности поколений, о её значимости, ведь связь между прошлым, настоящим и будущим - залог нашего единства и сплочённости.Фото участников "Боевого братства"