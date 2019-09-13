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13 сентября 2019, 11:47



Полицейские задержали в аэропорту Норильска подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей.

Полицейские задержали норильчанина в аэропорту при попытке скрыться в другой город и изъяли у него часть денежных средств. В его отношении следователи отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до 6 лет.

Просмотров:228 В дежурную часть полиции с заявлением о краже денежных средств обратилась норильчанка. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина. Полицейским злоумышленник пояснил, что, находясь в квартире у своей сожительницы, в её сумке обнаружил большую сумму денег, после чего похитил их и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 337 тысяч рублей.Полицейские задержали норильчанина в аэропорту при попытке скрыться в другой город и изъяли у него часть денежных средств. В его отношении следователи отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до 6 лет.