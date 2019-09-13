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13 сентября 2019, 11:47

Полицейские задержали в аэропорту Норильска подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей.


В дежурную часть полиции с заявлением о краже денежных средств обратилась норильчанка. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина. Полицейским злоумышленник пояснил, что, находясь в квартире у своей сожительницы, в её сумке обнаружил большую сумму денег, после чего похитил их и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 337 тысяч рублей.
Полицейские задержали норильчанина в аэропорту при попытке скрыться в другой город и изъяли у него часть денежных средств. В его отношении следователи отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок до 6 лет.

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 12 сентября 2019 
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11:30   «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств. 11:18   Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами.
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 11 сентября 2019 
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18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска "урожай" из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
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14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018». 14:21   В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.
14:20   Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры. 14:20   «Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.
14:05   Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей. 13:55   13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.
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 10 сентября 2019 
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