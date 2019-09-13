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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:09 Кинокомплекс «Родина» открывает новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране».
12:59 Студентов избавили от подоходного налога на материальную помощь.
12:26 Александр Усс: «Нужно ориентироваться на строительство нужного жилья с учётом перспектив его заселения».
11:49 Только с приходом осенних дождей в красноярских лесах сняли режим ЧС из-за пожаров.
11:47 Полицейские задержали в аэропорту Норильска подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей.
11:09 Юбилею Победы посвящается. Музей боевой славы проводит для норильчан тематические экскурсии.
10:54 На Таймыре создадут первую в России ферму для разведения овцебыков.
10:38 Сначала «Азбука», потом «Школа». Агентство развития Норильска продолжает взращивать предпринимателей.
19:17 «Норильск. Таймыр» - в Музее Норильска представят современный путеводитель.
19:03 Во вторник, 17 сентября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска пройдет мастер-класс по практикам ведения социальных сетей.
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