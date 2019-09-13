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13 сентября 2019, 11:49



Только с приходом осенних дождей в красноярских лесах сняли режим ЧС из-за пожаров.

В краевом управлении МЧС России предупредили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить костры и готовить шашлыки на природе до сих пор запрещено. Контролируют запрет специальные маневренные группы и мобильные посты. Нарушителю грозит штраф — для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, а должностное лицо, давшее указание своим подчинённым развести открытый огонь, заплатит 20-40 тысяч рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:88 Режим ЧС в лесах сняли после того, как на севере региона выпал снег, а по центру пошли дожди. По данным лесопожарного центра, сейчас в крае горит всего 12,3 тысячи гектаров леса. Пожары действуют только в Эвенкии, в зоне контроля, где их никто не тушит. Напомним, режим ЧС, который ввели ещё 2 июля, тогда лес горел на площади почти в миллион гектаров.В краевом управлении МЧС России предупредили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Разводить костры и готовить шашлыки на природе до сих пор запрещено. Контролируют запрет специальные маневренные группы и мобильные посты. Нарушителю грозит штраф — для граждан он составляет 4-5 тысяч рублей, а должностное лицо, давшее указание своим подчинённым развести открытый огонь, заплатит 20-40 тысяч рублей.Фото Владимира Макушкина