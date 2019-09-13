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13 сентября 2019, 12:26



Александр Усс: «Нужно ориентироваться на строительство нужного жилья с учётом перспектив его заселения».

Также на заседании обсуждался вопрос о противодействии коррупционным проявлениям при реализации краевой государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» в 2018 и 2019 годах. В рамках программы предоставляются социальные выплаты гражданам, субсидии юридическим лицам и бюджетам муниципальных образований края. В частности, субсидии бюджетам территорий выделяются на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, переселения граждан из аварийного жилья и обеспечение жильём молодых семей. При проверках министерства строительства края коррупциогенных факторов выявлено не было. Александр Усс отметил, что правительству региона необходимо более детально проработать вопрос потребности граждан в переселении из аварийного жилья в новые дома, учитывая при этом возможности строителей. «Нужно ориентироваться на строительство именно нужного нам жилья с учётом перспектив его заселения, чтобы не допускать в этом социально важном для нас вопросе никаких правонарушений», – подчеркнул глава края. Фото с сайта krskstate.ru

Просмотров:91 Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Участники рассмотрели ряд вопросов, связанных с эффективностью расходования бюджетных средств при проведении в Красноярске крупных массовых мероприятий. Выявленные в ходе проверок замечания и нарушения устранены, приняты меры по недопущению возникновения их в дальнейшем, виновные лица привлечены к ответственности, сообщается на официальном портале Красноярского края.Также на заседании обсуждался вопрос о противодействии коррупционным проявлениям при реализации краевой государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан» в 2018 и 2019 годах. В рамках программы предоставляются социальные выплаты гражданам, субсидии юридическим лицам и бюджетам муниципальных образований края. В частности, субсидии бюджетам территорий выделяются на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, переселения граждан из аварийного жилья и обеспечение жильём молодых семей. При проверках министерства строительства края коррупциогенных факторов выявлено не было.Александр Усс отметил, что правительству региона необходимо более детально проработать вопрос потребности граждан в переселении из аварийного жилья в новые дома, учитывая при этом возможности строителей. «Нужно ориентироваться на строительство именно нужного нам жилья с учётом перспектив его заселения, чтобы не допускать в этом социально важном для нас вопросе никаких правонарушений», – подчеркнул глава края.Фото с сайта krskstate.ru