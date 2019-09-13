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13 сентября 2019, 12:59



Студентов избавили от подоходного налога на материальную помощь.

Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем, чтении приняли проект закона, освобождающий студентов и аспирантов от подоходного налога на материальную помощь. Согласно документу, нововведения также коснутся адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров, пишет «Наш Красноярский край». После вступления закона в силу (с 1 января 2020 года) от обложения НДФЛ будет освобождена матпомощь в пределах 4 тысяч рублей в год.

Просмотров:64 Студентов избавили от подоходного налога на материальную помощь.Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем, чтении приняли проект закона, освобождающий студентов и аспирантов от подоходного налога на материальную помощь. Согласно документу, нововведения также коснутся адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажёров, пишет «Наш Красноярский край».После вступления закона в силу (с 1 января 2020 года) от обложения НДФЛ будет освобождена матпомощь в пределах 4 тысяч рублей в год.