Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40746

13 сентября 2019, 13:09



Кинокомплекс «Родина» открывает новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране».

27 сентября в кинокомплексе «Родина» состоится российская премьера «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» – одновременно с мировой премьерой в Италии. Свою картину режиссёр Хесус Гарсес Ламберт приурочил к 500-летию со смерти Леонардо да Винчи. 2019 год во всём мире – год памяти великого итальянского художника и изобретателя эпохи Возрождения. «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» – самый ожидаемый арт-фильм года. С помощью современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения и изобретения мастера. Новый визуальный шедевр от создателей «Микеланджело. Бесконечность» и «Музеев Ватикана в 3D» – впечатляющий художественно-документальный проект, снятый в сверхвысоком разрешении 4K. Начало сеанса в 20.00.

Просмотров:58 27 сентября в кинокомплексе «Родина» состоится российская премьера «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» – одновременно с мировой премьерой в Италии. Свою картину режиссёр Хесус Гарсес Ламберт приурочил к 500-летию со смерти Леонардо да Винчи. 2019 год во всём мире – год памяти великого итальянского художника и изобретателя эпохи Возрождения.«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» – самый ожидаемый арт-фильм года. С помощью современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения и изобретения мастера. Новый визуальный шедевр от создателей «Микеланджело. Бесконечность» и «Музеев Ватикана в 3D» – впечатляющий художественно-документальный проект, снятый в сверхвысоком разрешении 4K.Начало сеанса в 20.00.