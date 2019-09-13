Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40747

13 сентября 2019, 14:29



Через несколько часов труппа Норильского Заполярного театра выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Жди меня... и я вернусь».

Самый северный представит на столичных подмостках четыре спектакля. Уже сегодня в 19.00 будет показан первый из них: «Жди меня... и я вернусь» в постановке Анны Бабановой. Завтра в 12.00 можно будет увидеть сказку «Рикки-Тикки-Тави» в вариации Тимура Файрузова, а в 19.00 - «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова. В воскресенье, 15 сентября, в 19.00 москвичей и гостей столицы ждут на российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» режиссёра Анны Бабановой. Домой Норильский драмтеатр в полном составе вернётся 17 сентября. Фото: geometria.ru

Просмотров:152 Напомним, московские гастроли норильчан продлятся с 13 по 15 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.Самый северный представит на столичных подмостках четыре спектакля. Уже сегодня в 19.00 будет показан первый из них: «Жди меня... и я вернусь» в постановке Анны Бабановой. Завтра в 12.00 можно будет увидеть сказку «Рикки-Тикки-Тави» в вариации Тимура Файрузова, а в 19.00 - «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова. В воскресенье, 15 сентября, в 19.00 москвичей и гостей столицы ждут на российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» режиссёра Анны Бабановой.Домой Норильский драмтеатр в полном составе вернётся 17 сентября.Фото: geometria.ru