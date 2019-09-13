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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
20:50 В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам.
17:56 Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.
17:44 Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
17:36 Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь будут завершены основные строительно-монтажные работы.
17:35 Материнский капитал в 2020 году увеличат до 446,6 тысячи рублей.
17:28 Минимальный размер оплаты труда увеличат на 7,5%.
16:24 После внезапного обильного снегопада погода на Таймыре намерена и далее держать северян в тонусе.
16:24 Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.
15:54 В семнадцатый раз в Дудинке пройдёт спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
15:49 Ежедневно аварийные коммунальные службы регистрируют адреса, где, несмотря на запуск в городе отопления, батареи остаются холодными.
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