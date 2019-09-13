Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40748

13 сентября 2019, 15:00



Специалисты «Заповедников Таймыра» обнаружили сотни бочек с отработанным топливом в центре Плато Путорана.

- В результате плановых работ в 2019 года возле озера Аян на территории Путоранского заповедника были выявлены бочки с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности, оставшиеся после работ геологических партий ещё до создания заповедника. Около 680 бочек, часть из них заполнена остатками солярки, мазута, отработанных масел, непонятными ГСМ. Бочкам, по предварительным подсчётам, уже более 30 лет, и есть вероятность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии, а это большая опасность, - цитирует Константина Просекина ТАСС. Подобные проблемы по накопленному экологическому ущербу в Арктической зоне находятся на приоритетном контроле Минприроды России, и информация о потенциально опасных объектах направлена в ведомство. По словам руководителя «Заповедников», вывозом и утилизацией топлива могут заниматься только лицензированные компании. Стоимость их услуг около 23 млн рублей. - Это рекогносцировка на местности, вывоз бочек на вертолёте с Аяна в Норильск, затем водой до Красноярска и оттуда железной дорогой до места утилизации. Вопрос по целевому финансированию решается, - добавил Просекин. Фото zapovedsever.ru

Просмотров:164 Горюче-смазочные материалы остались с советских времен, бочки в любой момент могут дать течь, пишет ТАСС со ссылкой на директора «Заповедников» Константина Просекина.- В результате плановых работ в 2019 года возле озера Аян на территории Путоранского заповедника были выявлены бочки с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности, оставшиеся после работ геологических партий ещё до создания заповедника. Около 680 бочек, часть из них заполнена остатками солярки, мазута, отработанных масел, непонятными ГСМ. Бочкам, по предварительным подсчётам, уже более 30 лет, и есть вероятность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии, а это большая опасность, - цитирует Константина Просекина ТАСС.Подобные проблемы по накопленному экологическому ущербу в Арктической зоне находятся на приоритетном контроле Минприроды России, и информация о потенциально опасных объектах направлена в ведомство. По словам руководителя «Заповедников», вывозом и утилизацией топлива могут заниматься только лицензированные компании. Стоимость их услуг около 23 млн рублей.- Это рекогносцировка на местности, вывоз бочек на вертолёте с Аяна в Норильск, затем водой до Красноярска и оттуда железной дорогой до места утилизации. Вопрос по целевому финансированию решается, - добавил Просекин.Фото zapovedsever.ru