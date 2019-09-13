Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40749

13 сентября 2019, 15:49



Ежедневно аварийные коммунальные службы регистрируют адреса, где, несмотря на запуск в городе отопления, батареи остаются холодными.

По словам Артёма Парежева, начальника отдела теплоэнергетики УЖКХ администрации Норильска, 9 сентября произведён полный запуск всех домов и социальных объектов города. Паспорта готовности к зиме получили все ресурсоснабжающие организации города, управляющие компании, соцобъекты. Сейчас готовится пакет документов в Ростехнадзор для получения паспорта готовности на весь Норильск. Получен он должен быть до 15 ноября. Как рассказал представитель НТЭК, летом в рамках подготовки к отопительному периоду заменены большие площади теплосетей, трубопроводов, тепловой изоляции, большое количество арматуры. На котельных и ТЭЦ-1, 2, 3 проведён масштабный ремонт оборудования, в том числе сетевых насосов, паровых водогрейных котлов, турбоагрегатов. - Мы привлекли больше 600 сотрудников подрядчиков. К началу промывки всю эту работу закончили, в процессе промывки не было нештатных ситуаций. Запустились по плану, - пояснил Дмитрий Литвин, заместитель генерального директора по ремонтам и обеспечению производства НТЭК. Тем не менее локальное снижение температуры и гидравлических параметров горячей воды ниже норматива в городе наблюдается, и связано это с тем, что систему теплоснабжения ещё надо отрегулировать. Возможны поломки оборудования во время запуска, местами требуется сброс воздуха. Аварийные службы УК и предприятия КОС стараются оперативно реагировать на изменения параметров на магистральных сетях на тепловых пунктах благодаря внедрённой недавно системе автоматического учёта энергоресурсов, позволяющей в реальном времени отслеживать нужные параметры. Вместе с тем коммунальники напомнили горожанам и о существовании температурного графика, который зависит от уличной температуры – чем теплее за окном, тем ниже температура воды. Это актуально в случае, если батареи в квартире греют, но хотелось бы большего жара. - Важно помнить и о том, что мы регулируем температуру в помещениях по графику, который колеблется от +18 до +23 в зависимости от назначения жилого помещения. К сожалению, личные пожелания жильцов о более высокой или, напротив, низкой температуре не в счёт, - пояснил Сергей Перегонцев, главный инженер КК «Жилкомсервис»: Ещё одна распространенная, по его словам, причина отсутствия тепла в некоторых квартирах – невнимательное отношение соседей к оборудованию для регулировки температуры в собственных квартирах. - Люди устанавливают вентили, которые с наступлением отопительного периода забывают отвернуть, перекрыв тепло по всему стояку. Бывали случаи, когда мы решали проблему, просто повернув единственный вентиль в чьей-то квартире. Кстати, было бы замечательно, если бы жильцы отмечали в УК факт установки подобного оборудования и оставляли свои контакты, чтобы в таких случаях мы не искали их по соцсетям и телефонам друзей, родных и знакомых, - отметил он. – Ещё одна просьба: реагировать на записки от сантехников с просьбой перезвонить в сантехучасток. Многие их игнорируют. Сейчас коммунальные службы продолжают регистрировать адреса, жильцы которых жалуются на холодные батареи. Им советуют обращаться в свою управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу (43-70-57), в УЖКХ. Жильцы вправе рассчитывать и на перерасчёт, если отопление поступило после 9 сентября, но делается он однократно по итогу всего года. При этом сравниваются данные о сделанном за год начислении оплаты тепла с данными показаний общедомовых приборов учёта, какими оснащены все норильские дома, и системой автоматического учёта энергоресурсов. - Начисление идёт равными частями в течение 12 месяцев, а раз в год людям за весь период делается перерасчёт – при перегреве доначисляют, а при недогреве – снимают начисление, - заметил Артём Парежев. Кстати, сегодня, 13 сентября, НТЭК дополнительно включил в работу 30-ю насосную станцию, так что энергетики ждут улучшения гидравлических и температурных параметров, подаваемых на город.

Просмотров:175 По данным социальных сетей таких квартир – несколько сотен по всему городу. По словам коммунальников и энергетиков, причин может быть несколько: завоздушивание системы или установленные в соседских квартирах вентили, перекрывающие воду по стояку. Однако уже в ближайшее время ситуация выровняется, говорят они: как только система встанет на стабильную циркуляцию, а все заявки будут отработаны аварийными бригадами.По словам Артёма Парежева, начальника отдела теплоэнергетики УЖКХ администрации Норильска, 9 сентября произведён полный запуск всех домов и социальных объектов города. Паспорта готовности к зиме получили все ресурсоснабжающие организации города, управляющие компании, соцобъекты. Сейчас готовится пакет документов в Ростехнадзор для получения паспорта готовности на весь Норильск. Получен он должен быть до 15 ноября.Как рассказал представитель НТЭК, летом в рамках подготовки к отопительному периоду заменены большие площади теплосетей, трубопроводов, тепловой изоляции, большое количество арматуры. На котельных и ТЭЦ-1, 2, 3 проведён масштабный ремонт оборудования, в том числе сетевых насосов, паровых водогрейных котлов, турбоагрегатов.- Мы привлекли больше 600 сотрудников подрядчиков. К началу промывки всю эту работу закончили, в процессе промывки не было нештатных ситуаций. Запустились по плану, - пояснил Дмитрий Литвин, заместитель генерального директора по ремонтам и обеспечению производства НТЭК.Тем не менее локальное снижение температуры и гидравлических параметров горячей воды ниже норматива в городе наблюдается, и связано это с тем, что систему теплоснабжения ещё надо отрегулировать. Возможны поломки оборудования во время запуска, местами требуется сброс воздуха. Аварийные службы УК и предприятия КОС стараются оперативно реагировать на изменения параметров на магистральных сетях на тепловых пунктах благодаря внедрённой недавно системе автоматического учёта энергоресурсов, позволяющей в реальном времени отслеживать нужные параметры.Вместе с тем коммунальники напомнили горожанам и о существовании температурного графика, который зависит от уличной температуры – чем теплее за окном, тем ниже температура воды. Это актуально в случае, если батареи в квартире греют, но хотелось бы большего жара.- Важно помнить и о том, что мы регулируем температуру в помещениях по графику, который колеблется от +18 до +23 в зависимости от назначения жилого помещения. К сожалению, личные пожелания жильцов о более высокой или, напротив, низкой температуре не в счёт, - пояснил Сергей Перегонцев, главный инженер КК «Жилкомсервис»:Ещё одна распространенная, по его словам, причина отсутствия тепла в некоторых квартирах – невнимательное отношение соседей к оборудованию для регулировки температуры в собственных квартирах.- Люди устанавливают вентили, которые с наступлением отопительного периода забывают отвернуть, перекрыв тепло по всему стояку. Бывали случаи, когда мы решали проблему, просто повернув единственный вентиль в чьей-то квартире. Кстати, было бы замечательно, если бы жильцы отмечали в УК факт установки подобного оборудования и оставляли свои контакты, чтобы в таких случаях мы не искали их по соцсетям и телефонам друзей, родных и знакомых, - отметил он. – Ещё одна просьба: реагировать на записки от сантехников с просьбой перезвонить в сантехучасток. Многие их игнорируют.Сейчас коммунальные службы продолжают регистрировать адреса, жильцы которых жалуются на холодные батареи. Им советуют обращаться в свою управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу (43-70-57), в УЖКХ.Жильцы вправе рассчитывать и на перерасчёт, если отопление поступило после 9 сентября, но делается он однократно по итогу всего года. При этом сравниваются данные о сделанном за год начислении оплаты тепла с данными показаний общедомовых приборов учёта, какими оснащены все норильские дома, и системой автоматического учёта энергоресурсов.- Начисление идёт равными частями в течение 12 месяцев, а раз в год людям за весь период делается перерасчёт – при перегреве доначисляют, а при недогреве – снимают начисление, - заметил Артём Парежев.Кстати, сегодня, 13 сентября, НТЭК дополнительно включил в работу 30-ю насосную станцию, так что энергетики ждут улучшения гидравлических и температурных параметров, подаваемых на город.