Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40750

13 сентября 2019, 15:54



В семнадцатый раз в Дудинке пройдёт спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Спартакиада пройдёт по четырём видам спорта как в личном зачете, так и в общекомандном. Участники будут соревноваться в дартсе, прыжках в длину с места, толкании набивного мяча и бросках мяча в баскетбольное кольцо. Организаторы соревнований - управление по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Таймырская федерация инвалидного спорта и туризма, Всероссийское общество инвалидов Дудинки. В качестве зрителей и болельщиков приглашаются все любители спорта, жители и гости Дудинки. Время проведения соревнований с 12.00 до 17.00.

Просмотров:130 Завтра в Доме спорта Дудинского спортивного комплекса пройдёт XVII ежегодная открытая спартакиада Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней примут участие команды из Дудинки, Норильска, Талнаха и Кайеркана.Спартакиада пройдёт по четырём видам спорта как в личном зачете, так и в общекомандном. Участники будут соревноваться в дартсе, прыжках в длину с места, толкании набивного мяча и бросках мяча в баскетбольное кольцо.Организаторы соревнований - управление по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Таймырская федерация инвалидного спорта и туризма, Всероссийское общество инвалидов Дудинки.В качестве зрителей и болельщиков приглашаются все любители спорта, жители и гости Дудинки. Время проведения соревнований с 12.00 до 17.00.