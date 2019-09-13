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13 сентября 2019, 16:24

Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.


Специалисты нижегородского предприятия «ОКБМ Африкантов» выполняют уникальные работы для продления ресурса реакторных установок атомоходов. В частности, срок эксплуатации атомного ледокола малой осадки «Вайгач» не так давно был продлён до 2022 года, сообщает сайт Атомфлота. Но этот ресурс, по мнению специалистов, предельный.
По результату комплексных работ, эксплуатацию атомохода «Вайгач» намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, «Таймыра» - в 2025-2026 годах, «Ямала» - в 2027-2028 годах. Завершение эксплуатации атомного ледокола «50 лет Победы» отнесено за 2035 год. Вместо выбывающих атомных ледоколов в строй войдут строящиеся сейчас более совершенные, самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 13 сентября 2019 
20:50   В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам. 17:56   Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.
17:44   Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 17:36   Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь будут завершены основные строительно-монтажные работы.
17:35   Материнский капитал в 2020 году увеличат до 446,6 тысячи рублей. 17:28   Минимальный размер оплаты труда увеличат на 7,5%.
16:24   После внезапного обильного снегопада погода на Таймыре намерена и далее держать северян в тонусе. 16:24   Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.
15:54   В семнадцатый раз в Дудинке пройдёт спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 15:49   Ежедневно аварийные коммунальные службы регистрируют адреса, где, несмотря на запуск в городе отопления, батареи остаются холодными.
15:00   Специалисты «Заповедников Таймыра» обнаружили сотни бочек с отработанным топливом в центре Плато Путорана. 14:29   Через несколько часов труппа Норильского Заполярного театра выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Жди меня... и я вернусь».
13:09   Кинокомплекс «Родина» открывает новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране». 12:59   Студентов избавили от подоходного налога на материальную помощь.
12:26   Александр Усс: «Нужно ориентироваться на строительство нужного жилья с учётом перспектив его заселения». 11:49   Только с приходом осенних дождей в красноярских лесах сняли режим ЧС из-за пожаров.
11:47   Полицейские задержали в аэропорту Норильска подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей. 11:09   Юбилею Победы посвящается. Музей боевой славы проводит для норильчан тематические экскурсии.
10:54   На Таймыре создадут первую в России ферму для разведения овцебыков. 10:38   Сначала «Азбука», потом «Школа». Агентство развития Норильска продолжает взращивать предпринимателей.

 12 сентября 2019 
19:17   «Норильск. Таймыр» - в Музее Норильска представят современный путеводитель. 19:03   Во вторник, 17 сентября, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска пройдет мастер-класс по практикам ведения социальных сетей.
18:45   Реконструкция памятника «Первым!» в Талнахе, столь любимого горожанами, успешно завершилась к общей радости жителей рудной столицы. 18:30   Норильчанин Алексей Солопов покорил Эльбрус.
17:52   В детском саду «Надежда» открылся Family-центр «Важен каждый ребёнок» 17:42   Шофёра перевернувшегося автобуса, в котором были пассажиры, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.
17:21   «Чёрное пальто» пройдёт в Норильске. 16:24   «Норникель» получил награду SAP за инновации в области управления нормативно-справочной информацией - «За первое внедрение инноваций в НСИ».
16:22   Рособрнадзор и ОЭСР оценят качество образования в российских школах по стандартам исследования PISA. 14:38   Почти 200 тысяч семей Красноярского края стали обладателями материнского капитала.
13:47   Жители таймырской глубинки празднуют Дни посёлков. Свой праздник отметили Диксон и Хатанга. 13:47   Авиакомпания NordStar стала членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
12:06   Напиши свои «Пушистые строчки» и победи в конкурсе. Библиотека Талнаха предлагает сочинить рассказ о домашнем питомце. 11:30   Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл.
11:30   «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств. 11:18   Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами.
10:31   Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год.

 11 сентября 2019 
19:27   Снег в Норильске растает завтра к вечеру. 19:20   На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54   Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги. 18:47   В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадало семь человек.
18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска "урожай" из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37   В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44. 17:17   Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
17:16   Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку. 17:08   К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.
14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018».




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