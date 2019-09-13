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13 сентября 2019, 16:24



Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.

По результату комплексных работ, эксплуатацию атомохода «Вайгач» намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, «Таймыра» - в 2025-2026 годах, «Ямала» - в 2027-2028 годах. Завершение эксплуатации атомного ледокола «50 лет Победы» отнесено за 2035 год. Вместо выбывающих атомных ледоколов в строй войдут строящиеся сейчас более совершенные, самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:131 Специалисты нижегородского предприятия «ОКБМ Африкантов» выполняют уникальные работы для продления ресурса реакторных установок атомоходов. В частности, срок эксплуатации атомного ледокола малой осадки «Вайгач» не так давно был продлён до 2022 года, сообщает сайт Атомфлота. Но этот ресурс, по мнению специалистов, предельный.По результату комплексных работ, эксплуатацию атомохода «Вайгач» намечено завершить на рубеже 2023-2024 годов, «Таймыра» - в 2025-2026 годах, «Ямала» - в 2027-2028 годах. Завершение эксплуатации атомного ледокола «50 лет Победы» отнесено за 2035 год. Вместо выбывающих атомных ледоколов в строй войдут строящиеся сейчас более совершенные, самые мощные в мире атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал».Фото Дениса Кожевникова