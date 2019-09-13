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13 сентября 2019, 16:24



После внезапного обильного снегопада погода на Таймыре намерена и далее держать северян в тонусе.



Просмотров:182 Снег с дождём, обледенение по ночам могут смениться северным ветром даже при относительно стабильных плюсовых температурах. По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 14 сентября, на юге Таймыра ожидаются порывы северного ветра 10-20 м/с.