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13 сентября 2019, 17:28



Минимальный размер оплаты труда увеличат на 7,5%.

По его словам, суммарный объём расходов составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 миллиарда рублей и из бюджетов регионов — 15,1 миллиарда рублей. В соответствии с внесенным в августе законопроектом минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей. С начала текущего года МРОТ приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения — он составляет 11 тысяч 280 рублей.

Просмотров:117 Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что увеличение минимального размера оплаты труда в 2020 году коснётся 3,2 миллиона человек, половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях, передает ТАСС.По его словам, суммарный объём расходов составит 20,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 миллиарда рублей и из бюджетов регионов — 15,1 миллиарда рублей.В соответствии с внесенным в августе законопроектом минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей.С начала текущего года МРОТ приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения — он составляет 11 тысяч 280 рублей.