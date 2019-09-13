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13 сентября 2019, 17:35



Материнский капитал в 2020 году увеличат до 446,6 тысячи рублей.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч 617 рублей», — сказала она на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передаёт ТАСС. Голикова уточнила, что на финансирование программы материнского капитала на 2020 год в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 миллиардов рублей, в том числе на возобновление индексации маткапитала с 1 января 2020 года. Сегодня размер маткапитала в России составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что его ежегодно будут получать один миллион граждан. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016-го он ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 года его индексация была приостановлена до 2020 года.

Просмотров:119 Правительство России в следующем году проиндексирует размер материнского капитала на 3,8 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч 617 рублей», — сказала она на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России, передаёт ТАСС.Голикова уточнила, что на финансирование программы материнского капитала на 2020 год в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 миллиардов рублей, в том числе на возобновление индексации маткапитала с 1 января 2020 года.Сегодня размер маткапитала в России составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что его ежегодно будут получать один миллион граждан.Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016-го он ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 года его индексация была приостановлена до 2020 года.