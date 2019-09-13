Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40755

13 сентября 2019, 17:36



Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь будут завершены основные строительно-монтажные работы.

Строительно-монтажные работы в Городском центре культуры выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сейчас здесь работает четыре подрядных организации. «Два года назад мы устранили одно из замечаний Госпожнадзора и заменили горючие материалы с фасада на пожаропрочные, а также покрасили сам фасад, – говорит Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Сейчас у центральной лестницы ведутся работы по обустройству пандуса для маломобильных групп населения. Он делается с учётом всех требований ГОСТ. Основные бетонные работы уже выполнены, в дальнейшем покрытие пандуса отшлифуют и смонтируют ограждение. Уже завершены работы по усилению специальными составами несущих конструкций подполья здания: ростверков и свай, заменена большая часть оконных блоков». Продолжаются работы и внутри Городского центра культуры. В выставочном зале снято старое покрытие. Здесь на двойной слой фанеры укладывается дубовый паркет, который прослужит не один год и с лёгкостью выдержит большое количество посетителей. Отметим, что раньше в норильских учреждениях паркет не применялся. В основном для пола использовался ламинат, пробковое покрытие или линолеум. Радиаторы отопления в выставочном зале закроют специальными экранами. Обустройство пандуса обошлось бюджету города в 900 тысяч рублей, усиление несущих конструкций - в 680 тысяч. Оконные блоки стоили муниципалитету 2,6 миллиона рублей, а устройство паркетного пола и ремонт комнат для инвентаря – 1,6 миллиона. Завершение основной части работ запланировано до 30 сентября. Сегодня отставания от графика нет. В следующем году в ГЦК заменят систему вентиляции. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:109 Для норильчан Городской центр культуры – это знаковое место притяжения. Практически круглый год здесь проходят различные мероприятия, праздники, фестивали, акции. Именно поэтому сохранность и безопасность здания находится в зоне особого внимания самых разных структур. И поэтому ремонт в ГЦК – дело, не терпящее отлагательств.Строительно-монтажные работы в Городском центре культуры выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сейчас здесь работает четыре подрядных организации.«Два года назад мы устранили одно из замечаний Госпожнадзора и заменили горючие материалы с фасада на пожаропрочные, а также покрасили сам фасад, – говорит Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. – Сейчас у центральной лестницы ведутся работы по обустройству пандуса для маломобильных групп населения. Он делается с учётом всех требований ГОСТ. Основные бетонные работы уже выполнены, в дальнейшем покрытие пандуса отшлифуют и смонтируют ограждение. Уже завершены работы по усилению специальными составами несущих конструкций подполья здания: ростверков и свай, заменена большая часть оконных блоков».Продолжаются работы и внутри Городского центра культуры. В выставочном зале снято старое покрытие. Здесь на двойной слой фанеры укладывается дубовый паркет, который прослужит не один год и с лёгкостью выдержит большое количество посетителей. Отметим, что раньше в норильских учреждениях паркет не применялся. В основном для пола использовался ламинат, пробковое покрытие или линолеум. Радиаторы отопления в выставочном зале закроют специальными экранами.Обустройство пандуса обошлось бюджету города в 900 тысяч рублей, усиление несущих конструкций - в 680 тысяч. Оконные блоки стоили муниципалитету 2,6 миллиона рублей, а устройство паркетного пола и ремонт комнат для инвентаря – 1,6 миллиона.Завершение основной части работ запланировано до 30 сентября. Сегодня отставания от графика нет. В следующем году в ГЦК заменят систему вентиляции.Фото Владимира Макушкина