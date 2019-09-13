Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40756

13 сентября 2019, 17:44



Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Особенностью семинара стало проведение вебинара с экспертами Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), разработчиками комплекса ГТО для людей с инвалидностью – заведующим научно-практическим центром адаптивной физической культуры Андреем Аксёновым и заведующим научно-методическим центром по реализации ВФСК ГТО для инвалидов Ильёй Крюковым. Лекторы рассказали о предпосылках создания комплекса ГТО для инвалидов, его целях и задачах, разработке нормативно-правовой базы и апробации испытаний. «Комплекс ГТО для людей с ограниченными возможностями – средство социализации и интеграции инвалидов в общество, – говорит Андрей Аксенов. – Это возможность повысить активность человека, раскрыть резервные способности организма, замотивировать людей на занятия физической культурой и спортом. В нашей стране живёт более 12,5 миллиона людей с инвалидностью, и только десять процентов из них занимаются физической культурой. Правительством РФ поставлена задача – увеличить количество занимающихся инвалидов до 15 процентов к 2020 году. Комплекс ГТО должен помочь в решении этой задачи». Во время обучения слушатели познакомились с этикой общения с людьми, имеющими инвалидность, особенностями организации и выполнения нормативов испытаний ГТО и изучили новый порядок работы центров тестирования. «Выполнение нормативов комплекса ГТО для инвалидов в Красноярском крае будет проходить на базе 64 действующих центров тестирования, – рассказывает руководитель отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук. – На данный момент федеральный оператор ГТО дорабатывает изменения для системы АИС ГТО, которая позволит присваивать знаки отличия людям с инвалидностью. Но уже сейчас желающие могут регистрироваться на сайте www.gto.ru, изучать свои нормативы, получать медицинский допуск и записываться на тестирование». фото с сайта ano-32.ru

Просмотров:108 Специалисты Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта провели семинар «ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». Обучение прошли 58 руководителей и специалистов центров тестирования ГТО из 14 городов и 18 районов края. Об этом сообщается на официальном портале региона.Особенностью семинара стало проведение вебинара с экспертами Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), разработчиками комплекса ГТО для людей с инвалидностью – заведующим научно-практическим центром адаптивной физической культуры Андреем Аксёновым и заведующим научно-методическим центром по реализации ВФСК ГТО для инвалидов Ильёй Крюковым. Лекторы рассказали о предпосылках создания комплекса ГТО для инвалидов, его целях и задачах, разработке нормативно-правовой базы и апробации испытаний.«Комплекс ГТО для людей с ограниченными возможностями – средство социализации и интеграции инвалидов в общество, – говорит Андрей Аксенов. – Это возможность повысить активность человека, раскрыть резервные способности организма, замотивировать людей на занятия физической культурой и спортом. В нашей стране живёт более 12,5 миллиона людей с инвалидностью, и только десять процентов из них занимаются физической культурой. Правительством РФ поставлена задача – увеличить количество занимающихся инвалидов до 15 процентов к 2020 году. Комплекс ГТО должен помочь в решении этой задачи».Во время обучения слушатели познакомились с этикой общения с людьми, имеющими инвалидность, особенностями организации и выполнения нормативов испытаний ГТО и изучили новый порядок работы центров тестирования.«Выполнение нормативов комплекса ГТО для инвалидов в Красноярском крае будет проходить на базе 64 действующих центров тестирования, – рассказывает руководитель отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук. – На данный момент федеральный оператор ГТО дорабатывает изменения для системы АИС ГТО, которая позволит присваивать знаки отличия людям с инвалидностью. Но уже сейчас желающие могут регистрироваться на сайте www.gto.ru, изучать свои нормативы, получать медицинский допуск и записываться на тестирование».фото с сайта ano-32.ru