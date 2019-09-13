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13 сентября 2019, 17:56



Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.

Накануне 66-летней жительнице Норильска позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с банковской карты деньги. Чтобы предотвратить попытку хищения необходимо назвать номера банковских карт. Пенсионерка поверила, что разговаривает с сотрудником банка и сообщила неизвестному все имеющиеся номера карт. После этого с её карты произошло хищение более 226 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фото Ирины Яринской

Просмотров:123 Накануне 66-летней жительнице Норильска позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с банковской карты деньги. Чтобы предотвратить попытку хищения необходимо назвать номера банковских карт. Пенсионерка поверила, что разговаривает с сотрудником банка и сообщила неизвестному все имеющиеся номера карт. После этого с её карты произошло хищение более 226 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Фото Ирины Яринской