Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40758

13 сентября 2019, 20:50



В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам.

Прием пройдет ул. Завенягина,7, 2 подъезд, 6 этаж. Телефон 46-13-31 Прием проходит в порядке живой очереди при предоставлении документов.

Просмотров:85 Сотрудники следственного комитета ответят на вопросы, касающиеся нарушения трудовых и социальных прав. Рассматриваемые вопросы: задолженность по заработной плате, пенсии, стипендии, пособиям и другим социальным выплатам, необоснованное удержание, отсутствие трудовых отношений, выплата зарплаты "в конвертах".Прием пройдет ул. Завенягина,7, 2 подъезд, 6 этаж. Телефон 46-13-31Прием проходит в порядке живой очереди при предоставлении документов.