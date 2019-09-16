Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40769

16 сентября 2019, 17:55



Более 30 студентов техникумов и колледжей края стали обладателями именных стипендий.

«Каждый из вас сделал значительный шаг в освоении избранной профессии, – отметил губернатор, обращаясь к стипендиатам. – Наш знаменитый физик Леонид Васильевич Киренский сформулировал понятную и простую мысль: «Работа прежде всего должна быть полезна. Но этого мало – она должна быть интересна. Но и этого недостаточно – она должна быть приятна!». Эти три компонента есть в вашей жизни». Глава региона, поздравляя студентов, выразил уверенность в том, что самые большие достижения у ребят еще впереди. Добавим, что в Красноярском крае существует более десятка различных мер и форм поддержки талантливой молодёжи. Ребята получают не только финансовую поддержку, но и образовательную, которая ещё больше мотивирует их. Так, успешные активисты из края регулярно становятся обладателями путёвок в международные центры на юге России, куда традиционно съезжается талантливая молодёжь со всей страны. Здесь ребята обмениваются опытом и знаниями, более детально прорабатывают свои идеи. Молодёжь края также активно участвует и в региональном инфраструктурном проекте «Территория-2020». Молодые люди представляют социально значимые инициативы, направленные на развитие и благоустройство территорий, создание новых развлекательных пространств, на личностное развитие молодого поколения. Проекты, которые успешно прошли конкурс, получают гранты на их реализацию или административную поддержку. На протяжении многих лет особой популярностью пользуется всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса». Участниками трёх смен федеральной площадки в 2019 году стали 3,5 тысячи молодых людей 18-30 лет со всей страны и ближнего зарубежья. На «Бирюсе» проводится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи, победители которого также получают грантовую поддержку. Фото kudago.com

Просмотров:225 Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил студентам государственных профессиональных образовательных учреждений региона именные стипендии. Более 30 ребят из разных районов края за достигнутые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах стали обладателями стипендий имени выдающихся сибиряков – учёного Михаила Решетнёва, оперного певца Дмитрия Хворостовского, живописца Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева и других знаменитых земляков. Всего 11 номинаций.«Каждый из вас сделал значительный шаг в освоении избранной профессии, – отметил губернатор, обращаясь к стипендиатам. – Наш знаменитый физик Леонид Васильевич Киренский сформулировал понятную и простую мысль: «Работа прежде всего должна быть полезна. Но этого мало – она должна быть интересна. Но и этого недостаточно – она должна быть приятна!». Эти три компонента есть в вашей жизни».Глава региона, поздравляя студентов, выразил уверенность в том, что самые большие достижения у ребят еще впереди.Добавим, что в Красноярском крае существует более десятка различных мер и форм поддержки талантливой молодёжи. Ребята получают не только финансовую поддержку, но и образовательную, которая ещё больше мотивирует их.Так, успешные активисты из края регулярно становятся обладателями путёвок в международные центры на юге России, куда традиционно съезжается талантливая молодёжь со всей страны. Здесь ребята обмениваются опытом и знаниями, более детально прорабатывают свои идеи.Молодёжь края также активно участвует и в региональном инфраструктурном проекте «Территория-2020». Молодые люди представляют социально значимые инициативы, направленные на развитие и благоустройство территорий, создание новых развлекательных пространств, на личностное развитие молодого поколения. Проекты, которые успешно прошли конкурс, получают гранты на их реализацию или административную поддержку.На протяжении многих лет особой популярностью пользуется всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса». Участниками трёх смен федеральной площадки в 2019 году стали 3,5 тысячи молодых людей 18-30 лет со всей страны и ближнего зарубежья. На «Бирюсе» проводится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи, победители которого также получают грантовую поддержку.Фото kudago.com