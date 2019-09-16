Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40770

16 сентября 2019, 18:00



Парк флоры и фауны «Роев ручей» жалуется на сердобольных красноярцев, которые подбрасывают найденных животных.

«Бывает, люди ведут себя агрессивно и требуют во что бы то ни стало принять животное в коллекцию. Но сотрудники парка «Роев ручей» не имеют права решать судьбу дикого животного, такие решения вправе принимать только сотрудники Министерства экологии и Росприроднадзора», — пояснили в зоопарке. Там также отметили, что нередко люди пытаются помочь тем, кому помощь не нужна. «Птицы, возможно, учатся летать и по этой причине оказываются на земле, — поясняют зоологи. — Детёныши копытных животных — косули, лосята, маралы, — скорее всего, отдыхают в траве, пока их родители пасутся неподалёку. Животное, может быть, получило незначительную травму или сильно испугалось и приходит в себя, оставаясь на одном месте. В этих случаях вмешательство человека принесет только вред. Изъятие животных из дикой природы — любых, больших или маленьких, редких или нет, — является административным нарушением. В первую очередь нельзя трогать животное, ловить, поднимать и прикасаться к нему». В случае очевидных повреждений у дикого животного стоит обратиться в Министерство экологии по телефону 227-72-59 и ближайшую ветеринарную клинику. Специалисты оценят ситуацию и примут решение о дальнейшей судьбе животного. Фото: veranda-gastelskaya.enjourney.ru

Просмотров:236 В парк красноярцы чаще всего приносят хищных птиц, найденных в городе или за его пределами. За это лето к воротам зоопарка принесли десять пернатых.«Бывает, люди ведут себя агрессивно и требуют во что бы то ни стало принять животное в коллекцию. Но сотрудники парка «Роев ручей» не имеют права решать судьбу дикого животного, такие решения вправе принимать только сотрудники Министерства экологии и Росприроднадзора», — пояснили в зоопарке.Там также отметили, что нередко люди пытаются помочь тем, кому помощь не нужна.«Птицы, возможно, учатся летать и по этой причине оказываются на земле, — поясняют зоологи. — Детёныши копытных животных — косули, лосята, маралы, — скорее всего, отдыхают в траве, пока их родители пасутся неподалёку. Животное, может быть, получило незначительную травму или сильно испугалось и приходит в себя, оставаясь на одном месте. В этих случаях вмешательство человека принесет только вред. Изъятие животных из дикой природы — любых, больших или маленьких, редких или нет, — является административным нарушением. В первую очередь нельзя трогать животное, ловить, поднимать и прикасаться к нему».В случае очевидных повреждений у дикого животного стоит обратиться в Министерство экологии по телефону 227-72-59 и ближайшую ветеринарную клинику. Специалисты оценят ситуацию и примут решение о дальнейшей судьбе животного.Фото: veranda-gastelskaya.enjourney.ru