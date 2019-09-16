Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40771

16 сентября 2019, 18:08



КЦСОН предлагает нуждающимся единовременную материальную помощь.

Центральный район - ул. Комсомольская, 49в, кабинеты № 39, 40, 41, еженедельно по понедельникам с 9.30 до 16.45 и четвергам с 14.00 до 16.45; ул. Советская, 14, еженедельно по понедельникам с 9.30 до 16.45. В Талнахе - ул. Маслова, 4, кабинеты 1-40, еженедельно по вторникам с 9.30 до 13.00. В Кайеркане ждут по ул. Строительной, 1ж, кабинет № 3, еженедельно по четвергам с 9.30 до 13.00. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 48-51-49, 46-55-37 в рабочее время.

Просмотров:252 Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения ведут приём граждан, нуждающихся в неотложной помощи разового характера. Для оформления документов на получение единовременной материальной помощи можно обращаться по адресу:Центральный район - ул. Комсомольская, 49в, кабинеты № 39, 40, 41, еженедельно по понедельникам с 9.30 до 16.45 и четвергам с 14.00 до 16.45; ул. Советская, 14, еженедельно по понедельникам с 9.30 до 16.45. В Талнахе - ул. Маслова, 4, кабинеты 1-40, еженедельно по вторникам с 9.30 до 13.00. В Кайеркане ждут по ул. Строительной, 1ж, кабинет № 3, еженедельно по четвергам с 9.30 до 13.00.Дополнительную информацию можно получить по телефонам 48-51-49, 46-55-37 в рабочее время.