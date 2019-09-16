Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40772
16 сентября 2019, 18:09

Всё больше жителей Красноярья с инвалидностью трудоустраивается при содействии службы занятости.


В этом году в службу занятости населения края за содействием в трудоустройстве обратилось более 4,4 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья, почти 93% из них трудоустроены. В аналогичный период 2018 года эта цифра составляла 88%. Варианты занятости подбираются с учётом состояния здоровья и рекомендаций медико-социальной экспертизы: лёгкие виды труда, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство.
Также организовано профессиональное обучение 93 жителей Красноярья с инвалидностью. Они проходят подготовку на водителя автомобиля, делопроизводителя, мастера маникюра, менеджера, массажиста, портного, кондитера.
Услугу по социальной адаптации на рынке труда получили более 1,4 тысячи человек, психологическую поддержку – 500 граждан. Для организации своего дела служба занятости проводит для людей с инвалидностью консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения предпринимательской деятельности, предоставляет финансовую помощь на реализацию бизнес-идеи. В итоге в этом году собственное дело смогли открыть девять граждан. Они занимаются предоставлением различных услуг, а также животноводством.
Отметим, согласно рейтингу Минтруда России Красноярский край – лидер среди регионов страны по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Подробную информацию можно получить на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Просмотров:226
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 сентября 2019 
16:59   Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи. 15:27   Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.
15:07   Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше. 14:57   Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.
14:10   Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства». 14:07   Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.
13:21   В Норильске снижается безработица. 13:11   В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".
12:54   Промышленное производство в стране за год значительно выросло. 12:54   «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
12:30   В Норильске мужчина предстал перед судом за кражу автомобиля. 12:28   В Хатанге завершил работу фестиваль ремёсел.

 16 сентября 2019 
19:37   Норильским пассажироперевозчикам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на маршрутах. 18:59   Сегодня в Красноярске звание «Почётный донор России» получили 28 норильчан.
18:58   В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд. 18:58   Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.
18:09   Всё больше жителей Красноярья с инвалидностью трудоустраивается при содействии службы занятости. 18:08   КЦСОН предлагает нуждающимся единовременную материальную помощь.
18:00   Парк флоры и фауны «Роев ручей» жалуется на сердобольных красноярцев, которые подбрасывают найденных животных. 17:55   Более 30 студентов техникумов и колледжей края стали обладателями именных стипендий.
16:37   В Москве завершились гастроли Норильского Заполярного театра драмы. Завтра труппа возвращается домой, везя с собой массу эмоций и самые тёплые отзывы зрителей. 14:48   В культурный норматив школьника в России включили песни Queen и Nirvana.
14:47   На Таймыре пройдет ежегодная педагогическая конференция. 13:57   Норильчанка Оксана Паскарелова стала призёром первенства региона по дзюдо.
13:25   «Инвентаризация» завершена. Закончилась биологическая экспедиция «Заповедников Таймыра» в «Путоранский». 13:24   20 сентября Центр занятости Норильска приглашает на ярмарку вакансий.
12:43   Красноярск в 2022 году примет в «Платинум Арене» чемпионат мира по спортивной борьбе. 12:36   Норильчан приглашают на выставку нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
12:01   На уровне правительства продолжается обсуждение законопроекта об Арктике: нефтяники, работающие за Полярным кругом, могут получить налоговые льготы. 11:49   «Норникель» в 16-й раз определил лучших мастеров по итогам прошедшего года.

 13 сентября 2019 
20:50   В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам. 17:56   Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.
17:44   Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 17:36   Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь будут завершены основные строительно-монтажные работы.
17:35   Материнский капитал в 2020 году увеличат до 446,6 тысячи рублей. 17:28   Минимальный размер оплаты труда увеличат на 7,5%.
16:24   После внезапного обильного снегопада погода на Таймыре намерена и далее держать северян в тонусе. 16:24   Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.
15:54   В семнадцатый раз в Дудинке пройдёт спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 15:49   Ежедневно аварийные коммунальные службы регистрируют адреса, где, несмотря на запуск в городе отопления, батареи остаются холодными.
15:00   Специалисты «Заповедников Таймыра» обнаружили сотни бочек с отработанным топливом в центре Плато Путорана. 14:29   Через несколько часов труппа Норильского Заполярного театра выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Жди меня... и я вернусь».
13:09   Кинокомплекс «Родина» открывает новый сезон проекта «Мировое искусство на большом экране». 12:59   Студентов избавили от подоходного налога на материальную помощь.
12:26   Александр Усс: «Нужно ориентироваться на строительство нужного жилья с учётом перспектив его заселения». 11:49   Только с приходом осенних дождей в красноярских лесах сняли режим ЧС из-за пожаров.
11:47   Полицейские задержали в аэропорту Норильска подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей. 11:09   Юбилею Победы посвящается. Музей боевой славы проводит для норильчан тематические экскурсии.
10:54   На Таймыре создадут первую в России ферму для разведения овцебыков. 10:38   Сначала «Азбука», потом «Школа». Агентство развития Норильска продолжает взращивать предпринимателей.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх