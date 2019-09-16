Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40772

16 сентября 2019, 18:09



Всё больше жителей Красноярья с инвалидностью трудоустраивается при содействии службы занятости.

Также организовано профессиональное обучение 93 жителей Красноярья с инвалидностью. Они проходят подготовку на водителя автомобиля, делопроизводителя, мастера маникюра, менеджера, массажиста, портного, кондитера. Услугу по социальной адаптации на рынке труда получили более 1,4 тысячи человек, психологическую поддержку – 500 граждан. Для организации своего дела служба занятости проводит для людей с инвалидностью консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения предпринимательской деятельности, предоставляет финансовую помощь на реализацию бизнес-идеи. В итоге в этом году собственное дело смогли открыть девять граждан. Они занимаются предоставлением различных услуг, а также животноводством. Отметим, согласно рейтингу Минтруда России Красноярский край – лидер среди регионов страны по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья. Подробную информацию можно получить на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Просмотров:226 В этом году в службу занятости населения края за содействием в трудоустройстве обратилось более 4,4 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья, почти 93% из них трудоустроены. В аналогичный период 2018 года эта цифра составляла 88%. Варианты занятости подбираются с учётом состояния здоровья и рекомендаций медико-социальной экспертизы: лёгкие виды труда, гибкий график, временное или постоянное трудоустройство.Также организовано профессиональное обучение 93 жителей Красноярья с инвалидностью. Они проходят подготовку на водителя автомобиля, делопроизводителя, мастера маникюра, менеджера, массажиста, портного, кондитера.Услугу по социальной адаптации на рынке труда получили более 1,4 тысячи человек, психологическую поддержку – 500 граждан. Для организации своего дела служба занятости проводит для людей с инвалидностью консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения предпринимательской деятельности, предоставляет финансовую помощь на реализацию бизнес-идеи. В итоге в этом году собственное дело смогли открыть девять граждан. Они занимаются предоставлением различных услуг, а также животноводством.Отметим, согласно рейтингу Минтруда России Красноярский край – лидер среди регионов страны по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья.Подробную информацию можно получить на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края.