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16 сентября 2019, 18:58



Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.

Главная цель таких встреч - профилактика асоциального образа жизни и мышления. Нельзя сказать, что воспитанники детского дома и интернета априори попадают в группу риска. Они уязвимее многих сверстников, доверчивее, но при этом и более открыты доброму, светлому. Сотрудники полиции и отдела опеки - частые гости и в детском доме, и в интернате. Но не потому, что воспитанники своим поведением дают им повод вмешиваться, а потому, что эти учреждения и представители правопорядка работают в тесном взаимодействии в первую очередь для предотвращения проблем с законом, что приносит свои плоды. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:228 С какого возраста наступает уголовная и административная ответственность, в чём между ними разница и как можно решить возникающие конфликты со сверстниками без применения насилия. Об этом шла речь на встрече инспекторов отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Норильску, представителей отдела опеки и попечительства и участковых оперуполномоченных с ребятами, оставшимися без попечения родителей и проживающими в учреждениях для детей-сирот. Узнали ребята и о том, как не стать жертвами мошенников, пользуясь банковскими картами и интернет-ресурсами.Главная цель таких встреч - профилактика асоциального образа жизни и мышления. Нельзя сказать, что воспитанники детского дома и интернета априори попадают в группу риска. Они уязвимее многих сверстников, доверчивее, но при этом и более открыты доброму, светлому. Сотрудники полиции и отдела опеки - частые гости и в детском доме, и в интернате. Но не потому, что воспитанники своим поведением дают им повод вмешиваться, а потому, что эти учреждения и представители правопорядка работают в тесном взаимодействии в первую очередь для предотвращения проблем с законом, что приносит свои плоды.Фото Владимира Макушкина