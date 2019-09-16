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16 сентября 2019, 18:58



В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд.

На «Курсе безопасного вождения» начинающие водители с помощью радиоуправляемых машинок должны были максимально быстро и безопасно проехать по гоночной трассе. Участники «Авиагонок» могли почувствовать себя пилотами и на симуляторах должны были поднять самолёт в небо, а затем без происшествий вернуть его на землю. Не менее «мозгодробильным» получился этап «Сумасшедшие гонки». С помощью специального зеркального приспособления участникам этапа нужно было в зеркальном отражении обвести по контуру рисунок, который в прямом изображении был закрыт от глаз пластинкой. Гоночный болид для этапа «Гонки на щёткоботах» изготовлен из самой обычной маленькой одёжной щётки, к которой приделан моторчик. Двигается щёткобот за счёт пропеллера из школьной резинки. В «Автотюниге» участники за максимально короткое время должны были преобразить бумажный автомобильчик. «Интеллектуальный трек» предлагал командам собрать на скорость из пазла дорожный знак. Кроме того, команды могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению светоотражающих значков. В итоге в честной борьбе победителем в «Стритрейсере» стала команда школы №1 «Стрела», второе место – у команды «Дельфин» школы №27, третье место заняла команда школы №13 «Форсаж». По итогам «Домашнего задания» за самый необычный мульттранспорт в виде мультимобиля-спасателя «Дельфин-1» первое место досталось команде «Дельфин» школы № 27. Второе и третье места заняли команды «Ну, погоди!» школы №33 и «Стрела» школы № 31 соответственно. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:217 В субботу представители школьных команд собрались на станции юных техников, чтобы показать мастерство в гонках на радиоуправляемых машинках, знание правил дорожного движения, креативность мышления, изобретательские навыки и фантазию. Соревновательный трек состоял из шести этапов: «Сумасшедших гонок», «Курса безопасного вождения», «Гонок на щеткоботах», «Автотюнинга», «Авиагонок» и «Интеллектуального трека». Отдельно участники конкурса готовились к дополнительному этапу состязаний «Домашнее задание».На «Курсе безопасного вождения» начинающие водители с помощью радиоуправляемых машинок должны были максимально быстро и безопасно проехать по гоночной трассе. Участники «Авиагонок» могли почувствовать себя пилотами и на симуляторах должны были поднять самолёт в небо, а затем без происшествий вернуть его на землю. Не менее «мозгодробильным» получился этап «Сумасшедшие гонки». С помощью специального зеркального приспособления участникам этапа нужно было в зеркальном отражении обвести по контуру рисунок, который в прямом изображении был закрыт от глаз пластинкой. Гоночный болид для этапа «Гонки на щёткоботах» изготовлен из самой обычной маленькой одёжной щётки, к которой приделан моторчик. Двигается щёткобот за счёт пропеллера из школьной резинки. В «Автотюниге» участники за максимально короткое время должны были преобразить бумажный автомобильчик. «Интеллектуальный трек» предлагал командам собрать на скорость из пазла дорожный знак. Кроме того, команды могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению светоотражающих значков.В итоге в честной борьбе победителем в «Стритрейсере» стала команда школы №1 «Стрела», второе место – у команды «Дельфин» школы №27, третье место заняла команда школы №13 «Форсаж».По итогам «Домашнего задания» за самый необычный мульттранспорт в виде мультимобиля-спасателя «Дельфин-1» первое место досталось команде «Дельфин» школы № 27. Второе и третье места заняли команды «Ну, погоди!» школы №33 и «Стрела» школы № 31 соответственно.Фото Натальи Черкашиной