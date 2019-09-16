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16 сентября 2019, 18:59



Сегодня в Красноярске звание «Почётный донор России» получили 28 норильчан.

Фото info-vsem.ru

Просмотров:252 До конца года это звание вручат еще 20 нашим землякам. К слову, в 2017 году почётными донорами стали 78 человек, в 2018-м – 40. С начала этого года доноры Норильска сдали уже 2,5 тысячи литров крови. Этого количества хватает, чтобы обеспечить медучреждения Норильска и Дудинки плазмой и кровью в полном объёме. Основные потребители - отделения гематологии и хирургии горбольницы, а также другие медицинские учреждения. План по заготовке крови складывается из запросов этих учреждений.Фото info-vsem.ru