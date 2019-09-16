Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40776

16 сентября 2019, 19:37



Норильским пассажироперевозчикам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на маршрутах.

Валерий Цыбульский, заместитель начальника по транспорту и дорожной деятельности управления городского хозяйства, говорит, что перевозчиков неоднократно просили обратить внимание на скоростной режим. Руководители предприятий поясняли, что провели со своими водителями беседы и инструктажи. «Ситуация на дорогах с каждым днём становится хуже, всё чаще дороги покрываются тонким слоем льда. Также перевозчикам рекомендовалось уделить внимание и техническому состоянию автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки», - говорит Цыбульский. Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора продолжает тему: «Анализ ДТП, которые произошли в этом году по вине водителей автобусов, занимающихся пассажироперевозками по регулярным маршрутам, свидетельствует о том, что у нас очень плохо ведётся работа с водителями. Особенно это заметно в зимнее время. Лето, к счастью, обошлось без происшествий, но как только выпал первый снег, сразу случилась первая авария. С начала 2019 года мы наблюдаем рост аварийности: в январе – одно ДТП с участием автобуса, в феврале – два, в марте – два происшествия, в мае – три аварии, и вот сейчас, когда начались заморозки и выпал первый снег, вновь произошла авария. Это говорит о том, что руководители транспортных предприятий плохо проводят стажировку водителей. При большом водительском стаже в целом они не могут работать в условиях Крайнего Севера и в сложных погодных условиях. А ведь именно этому нужно уделять особое внимание». Также Александр Кровяков напомнил перевозчикам об обязательном лицензировании пассажирских перевозок. Впрочем, нареканий к транспортникам со стороны контролирующих организаций в этой части нет. Представитель компании-перевозчика, чей автобус перевернулся, пояснил, что водитель не скрылся с места происшествия. Его ошибка в том, что он сразу не вызвал сотрудников ГИБДД на место аварии и отлучился для того, чтобы переодеть мокрую одежду, а затем вновь вернулся к автобусу. В отсутствие водителя на место ДТП и прибыли госавтоинспекторы. Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства заверил, что любые жалобы от горожан на перевозчиков будут тщательно проверяться. Контроль надзорных органов за работой водителей будет усилен. Фото Владимира МАКУШКИНА

Просмотров:5324 Поводом для встречи стало ДТП, которое произошло на трассе Норильск - Кайеркан 10 сентября. В этом происшествии пострадало семь человек. Тогда в качестве причины происшествия был назван гололёд.Валерий Цыбульский, заместитель начальника по транспорту и дорожной деятельности управления городского хозяйства, говорит, что перевозчиков неоднократно просили обратить внимание на скоростной режим. Руководители предприятий поясняли, что провели со своими водителями беседы и инструктажи.«Ситуация на дорогах с каждым днём становится хуже, всё чаще дороги покрываются тонким слоем льда. Также перевозчикам рекомендовалось уделить внимание и техническому состоянию автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки», - говорит Цыбульский.Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора продолжает тему:«Анализ ДТП, которые произошли в этом году по вине водителей автобусов, занимающихся пассажироперевозками по регулярным маршрутам, свидетельствует о том, что у нас очень плохо ведётся работа с водителями. Особенно это заметно в зимнее время. Лето, к счастью, обошлось без происшествий, но как только выпал первый снег, сразу случилась первая авария. С начала 2019 года мы наблюдаем рост аварийности: в январе – одно ДТП с участием автобуса, в феврале – два, в марте – два происшествия, в мае – три аварии, и вот сейчас, когда начались заморозки и выпал первый снег, вновь произошла авария. Это говорит о том, что руководители транспортных предприятий плохо проводят стажировку водителей. При большом водительском стаже в целом они не могут работать в условиях Крайнего Севера и в сложных погодных условиях. А ведь именно этому нужно уделять особое внимание».Также Александр Кровяков напомнил перевозчикам об обязательном лицензировании пассажирских перевозок. Впрочем, нареканий к транспортникам со стороны контролирующих организаций в этой части нет.Представитель компании-перевозчика, чей автобус перевернулся, пояснил, что водитель не скрылся с места происшествия. Его ошибка в том, что он сразу не вызвал сотрудников ГИБДД на место аварии и отлучился для того, чтобы переодеть мокрую одежду, а затем вновь вернулся к автобусу. В отсутствие водителя на место ДТП и прибыли госавтоинспекторы.Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства заверил, что любые жалобы от горожан на перевозчиков будут тщательно проверяться. Контроль надзорных органов за работой водителей будет усилен.Фото Владимира МАКУШКИНА