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17 сентября 2019, 12:28



В Хатанге завершил работу фестиваль ремёсел.

Александр Майнагашев, заместитель главы администрации сельского поселения Хатанга, в своём выступлении подчеркнул важность проведения такого фестиваля, который объединяет людей разных интересов, даёт возможность приобрести новые навыки и умения в разных направлениях творчества, и, главное, это вызывает интерес у подрастающего поколения. За годы проведения фестиваля заинтересовать разными направлениями прикладного творчества удалось немало школьников. Самое активное участие на протяжении четырёх лет принимают жители поселка Кресты. Они не только привозят на экспозиции свои работы, но и проводят обучение, и в этом есть несомненная заслуга руководителя сельского поселения, которой на церемонии закрытия фестиваля вручили благодарственное письмо и ценный подарок. Вообще благодарственными письмами и небольшими подарками были награждены все, кто принимал участие в фестивале. Фото: visitnao.ru

Просмотров:141 В Хатанге, в музее природы и этнографии заповедников Таймыра, состоялось закрытие четвёртого фестиваля ремёсел. На церемонии закрытия собрались все участники фестиваля.Александр Майнагашев, заместитель главы администрации сельского поселения Хатанга, в своём выступлении подчеркнул важность проведения такого фестиваля, который объединяет людей разных интересов, даёт возможность приобрести новые навыки и умения в разных направлениях творчества, и, главное, это вызывает интерес у подрастающего поколения.За годы проведения фестиваля заинтересовать разными направлениями прикладного творчества удалось немало школьников. Самое активное участие на протяжении четырёх лет принимают жители поселка Кресты. Они не только привозят на экспозиции свои работы, но и проводят обучение, и в этом есть несомненная заслуга руководителя сельского поселения, которой на церемонии закрытия фестиваля вручили благодарственное письмо и ценный подарок.Вообще благодарственными письмами и небольшими подарками были награждены все, кто принимал участие в фестивале.Фото: visitnao.ru