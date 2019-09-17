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17 сентября 2019, 12:30

В Норильске мужчина предстал перед судом за кражу автомобиля.


Сотрудники Отдела МВД России по Норильску доказали вину 20-летнего норильчанина в краже автомобиля.
В декабре прошлого года в дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал, что с парковочного места во дворе дома был похищен его автомобиль.
Как установили полицейские, злоумышленник с помощью буксировочного троса угнал машину и оставил его на одном из участков автодороги вблизи гаражного массива. Впоследствии похищенный автомобиль был продан на запчасти. Сумма причиненного ущерба составила 130 тысяч рублей.
На основании материалов уголовного дела, расследованного норильскими следователями по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В августе суд вынес норильчанину приговор по статье 158 УК РФ «Кража» и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, а также к лишению права занимать определенные должности.

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