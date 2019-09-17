Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40779

17 сентября 2019, 12:54



«Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.

В этом году правила конкурса изменились. В некоторых номинациях увеличились суммы грантов и сроки реализации проектов. Кроме того, появилась новая номинация. Так, в номинации «Полюс Севера» ранее было две подноминации, что создавало неудобства для заявителей. В этот раз было принято решение разбить эту номинацию на две самостоятельные: «Полюс природы» - экологические акции с увеличением суммы гранта с 500 тыс. руб. до 1 млн руб. и «Полюс Севера» - развитие арктического туризма, проведение исследований в границах особо охраняемых природных территорий с суммой гранта — до 5 млн руб. В номинации «Полюс добра» - развитие волонтёрского движения и помощь наименее защищённым категориям населения - сумма гранта выросла с 700 тысяч до 1 млн рублей. В номинациях «Полюс будущего» (новые методики и технологии работы с детьми, подростками и молодёжью), «Полюс возрождения» (сохранение и возрождение культурного наследия) и «Полюс энергии» (развитие физической культуры и массового спорта), размер гранта увеличен с одного миллиона до полутора миллионов рублей. В номинации «Полюс города» - благоустройство городской среды - сумма изменилась с 5 до 6,5 миллиона рублей, а срок реализации проектов увеличен до двух лет. «Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при помощи финансовой поддержки «Норникеля» меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает компания, — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Такие проекты требуют больших усилий и серьёзной проработки. Например, при открытии хоккейной площадки целый год уходит только на её обустройство, а постоянная работа секций начинается только со второго года. Поэтому мы решили улучшить условия конкурса, чтобы наши города могли получить больше от совместной работы компании и инициативных граждан». Изменения грантового фонда не коснулись двух номинаций: «Полюс роста» - организационное развитие некоммерческих организаций и «NEW ПОЛЮС» - социальные проекты школьников: суммы в них по-прежнему составляют 700 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Ещё одно нововведение конкурса — это подача заявок через онлайн-платформу http://nncharity.ru/. Такой способ значительно упростит не только подачу заявок, но и их оценку со стороны экспертного совета. География реализации проектов охватывает все регионы России, где расположены активы «Норникеля»: Красноярский край: г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район; Мурманская область: г. Мончегорск и Печенгский район, Забайкальский край: г. Чита и Газимуро-Заводский район. Итоги конкурса традиционно будут подведены 25 декабря 2019 года. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей».

Просмотров:147 На поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтёров компании «Норникель» в следующем году направит 155 млн рублей, на 30 миллионов больше, чем в предыдущие годы.В этом году правила конкурса изменились. В некоторых номинациях увеличились суммы грантов и сроки реализации проектов. Кроме того, появилась новая номинация.Так, в номинации «Полюс Севера» ранее было две подноминации, что создавало неудобства для заявителей. В этот раз было принято решение разбить эту номинацию на две самостоятельные: «Полюс природы» - экологические акции с увеличением суммы гранта с 500 тыс. руб. до 1 млн руб. и «Полюс Севера» - развитие арктического туризма, проведение исследований в границах особо охраняемых природных территорий с суммой гранта — до 5 млн руб.В номинации «Полюс добра» - развитие волонтёрского движения и помощь наименее защищённым категориям населения - сумма гранта выросла с 700 тысяч до 1 млн рублей.В номинациях «Полюс будущего» (новые методики и технологии работы с детьми, подростками и молодёжью), «Полюс возрождения» (сохранение и возрождение культурного наследия) и «Полюс энергии» (развитие физической культуры и массового спорта), размер гранта увеличен с одного миллиона до полутора миллионов рублей.В номинации «Полюс города» - благоустройство городской среды - сумма изменилась с 5 до 6,5 миллиона рублей, а срок реализации проектов увеличен до двух лет.«Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при помощи финансовой поддержки «Норникеля» меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает компания, — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Такие проекты требуют больших усилий и серьёзной проработки. Например, при открытии хоккейной площадки целый год уходит только на её обустройство, а постоянная работа секций начинается только со второго года. Поэтому мы решили улучшить условия конкурса, чтобы наши города могли получить больше от совместной работы компании и инициативных граждан».Изменения грантового фонда не коснулись двух номинаций: «Полюс роста» - организационное развитие некоммерческих организаций и «NEW ПОЛЮС» - социальные проекты школьников: суммы в них по-прежнему составляют 700 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно.Ещё одно нововведение конкурса — это подача заявок через онлайн-платформу http://nncharity.ru/. Такой способ значительно упростит не только подачу заявок, но и их оценку со стороны экспертного совета.География реализации проектов охватывает все регионы России, где расположены активы «Норникеля»: Красноярский край: г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район; Мурманская область: г. Мончегорск и Печенгский район, Забайкальский край: г. Чита и Газимуро-Заводский район.Итоги конкурса традиционно будут подведены 25 декабря 2019 года.Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей».