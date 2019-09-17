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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:59 Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи.
15:27 Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.
15:07 Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше.
14:57 Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.
14:10 Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства».
14:07 Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.
13:21 В Норильске снижается безработица.
13:11 В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".
12:54 Промышленное производство в стране за год значительно выросло.
12:54 «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
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