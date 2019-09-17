Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40780

17 сентября 2019, 12:54



Промышленное производство в стране за год значительно выросло.

Кроме того, в России стали производить больше пищевой продукции, во многом благодаря высокому урожаю плодов и овощей. Сезон забоя рогатого скота привел, в свою очередь, к росту объёма переработки и консервации мяса. Серьёзный прирост наблюдается в сфере производства нефтепродуктов: бензина и дизельного топлива. Успехи в машиностроении и металлургии косвенно свидетельствуют о росте строительства в России, а рост производства электронного медицинского оборудования – о внедрении эффективных методов в систему здравоохранения. Выросли показатели и в производстве бытовой техники для дома, в том числе - телевизоров разных типов.

Просмотров:119 Росстат опубликовал статистику, согласно которой промышленное производство в России за 8 месяцев 2019 года выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из опубликованных данных следует, что во всех отраслях отечественной промышленности наблюдается подъём. Лучшую динамику демонстрируют сырьевая и обрабатывающая отрасли: рост по сравнению с августом 2018 составил 3,1% и 2,7% соответственно. Значительно выросла добыча цветных металлов, в том числе руды, нерудных полезных ископаемых. Увеличилось и предложение на рынке услуг в сфере добычи полезных ископаемых.Кроме того, в России стали производить больше пищевой продукции, во многом благодаря высокому урожаю плодов и овощей. Сезон забоя рогатого скота привел, в свою очередь, к росту объёма переработки и консервации мяса.Серьёзный прирост наблюдается в сфере производства нефтепродуктов: бензина и дизельного топлива. Успехи в машиностроении и металлургии косвенно свидетельствуют о росте строительства в России, а рост производства электронного медицинского оборудования – о внедрении эффективных методов в систему здравоохранения. Выросли показатели и в производстве бытовой техники для дома, в том числе - телевизоров разных типов.