Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40781

17 сентября 2019, 13:11



В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".

Для участия необходимы: команда из 2-5 человек, автомобиль (достаточно одного на команду), удобные, тёплые одежда и обувь, которые не жалко испачкать, у каждого игрока -смартфоны с доступом в интернет, актуальная версия 2ГИС, фонарик - нужен каждому игроку (светить телефоном очень плохая идея), зарядные устройства для всех приборов. Место и время предыгровой встречи: 14.30 на Солнечных часах в Комсомольском парке. Для участия обязательна регистрация на ecokvest.ru

Просмотров:144 Во время прохождения автомобильного квеста участники познакомятся с актуальными мировыми экологическими проблемами, идеями по их устранению, а также экологическими проектами волонтёров «Норникеля».Для участия необходимы: команда из 2-5 человек, автомобиль (достаточно одного на команду), удобные, тёплые одежда и обувь, которые не жалко испачкать, у каждого игрока -смартфоны с доступом в интернет, актуальная версия 2ГИС, фонарик - нужен каждому игроку (светить телефоном очень плохая идея), зарядные устройства для всех приборов.Место и время предыгровой встречи: 14.30 на Солнечных часах в Комсомольском парке.Для участия обязательна регистрация на ecokvest.ru