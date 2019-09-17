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17 сентября 2019, 13:21



В Норильске снижается безработица.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости за восемь месяцев года, составила 9073 вакансии, из них потребность по рабочим профессиям - 82,8%, 7509. Наибольшее количество вакансий заявлено в сферах строительства, образования, обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств. Вакансии с постоянным характером работы составили 5314 единиц, или 58,6%. По итогам августа в службу занятости заявлена потребность в работниках на 3152 вакансии. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 0,2 процентных пункта и составил 0,4. «За восемь месяцев года за содействием в поиске подходящей работы обратились 5561 человек. В качестве безработных были зарегистрированы 1645 обратившихся. Помогли в поиске работы за это время 4785 соискателям. Из общего числа были трудоустроены 4650 человек, 128 направлены на профессиональное обучение, семеро оформлены на досрочную пенсию», - отметили в ЦЗН. Стоит отметить, что в нашем городе наиболее востребованными остаются такие профессии, как врач, медицинская сестра, фельдшер, провизор, фармацевт, инструктор по спорту, физической культуре, водитель автомобиля, повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, рабочий сварочного производства, крепильщик. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:157 К 1 сентября численность безработных, зарегистрированных в ЦЗН Норильска, снизилась по сравнению с показателем прошлого года на 63 человека и составила 745 граждан. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,1% и составил 0,6%, сообщили в ЦЗН.Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости за восемь месяцев года, составила 9073 вакансии, из них потребность по рабочим профессиям - 82,8%, 7509. Наибольшее количество вакансий заявлено в сферах строительства, образования, обрабатывающих производствах, транспортировке и хранении, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств. Вакансии с постоянным характером работы составили 5314 единиц, или 58,6%.По итогам августа в службу занятости заявлена потребность в работниках на 3152 вакансии. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 0,2 процентных пункта и составил 0,4.«За восемь месяцев года за содействием в поиске подходящей работы обратились 5561 человек. В качестве безработных были зарегистрированы 1645 обратившихся. Помогли в поиске работы за это время 4785 соискателям. Из общего числа были трудоустроены 4650 человек, 128 направлены на профессиональное обучение, семеро оформлены на досрочную пенсию», - отметили в ЦЗН.Стоит отметить, что в нашем городе наиболее востребованными остаются такие профессии, как врач, медицинская сестра, фельдшер, провизор, фармацевт, инструктор по спорту, физической культуре, водитель автомобиля, повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, рабочий сварочного производства, крепильщик.Фото Владимира Макушкина