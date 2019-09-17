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17 сентября 2019, 14:07



Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.

Полиция возбудила дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предполагает наказание в виде 6 лет лишения свободы. Оперативники устанавливают личности злоумышленников. Фото Ирины Яринской

Просмотров:133 К стражам порядка в Красноярске обратилась 20-летняя девушка. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Напугав девушку тем, что с её счета пытаются списать деньги, он предложил ей немедленно снять все сбережения и положить их на другой, «безопасный», счёт. Девушка провела эту операцию и через некоторое время поняла, что её обманули.Полиция возбудила дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предполагает наказание в виде 6 лет лишения свободы. Оперативники устанавливают личности злоумышленников.Фото Ирины Яринской