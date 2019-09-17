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17 сентября 2019, 14:10



Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства».

- Здесь много работ, сделанных на выезде, также представлены зарисовки окрестностей города – говорит Татьяна Мозговая, директор Норильской художественной школы. – Этюды разнообразны. На одних можно увидеть строительную технику, на других – силуэты людей или растений, архитектурные зарисовки. У каждого класса свои цели и задачи на пленэре. Работы выполнены в различных художественных техниках: графике и живописи. Графика – это либо карандаш, либо пастель, а живопись – в основном акварель или гуашь у детей, у взрослых – масло. Сергей Парсов, норильчанин и свободный художник, всегда поддерживает учащихся и учителей Норильской художественной школы. Он наравне со школьниками и педагогами работает на пленэрах, вдохновляет и помогает юным художникам. Лучшие работы этой экспозиции будут по традиции изданы в каталоге творческих работ. Так, в прошлом году в буклет вошли работы 20 учащихся художки. В этом их станет уже 36. Также в каталоге будут опубликованы работы Сергея Парсова и красноярок Виктории Дидковской, Натальи Бердюгиной и Елены Ильянковой. Выставка в Норильской художественной школе будет работать до конца сентября. Часы работы – с 9 до 20 часов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:123 Выставка открылась в Норильской художественной школе в минувшую субботу. Здесь представлено около 80 этюдных работ ребят от 11 до 16 лет, а также этюды педагогов школы и художников, которые приехали в Норильск из Красноярска, чтобы делиться секретами мастерства. Тема этюдов – природа, город.- Здесь много работ, сделанных на выезде, также представлены зарисовки окрестностей города – говорит Татьяна Мозговая, директор Норильской художественной школы. – Этюды разнообразны. На одних можно увидеть строительную технику, на других – силуэты людей или растений, архитектурные зарисовки. У каждого класса свои цели и задачи на пленэре. Работы выполнены в различных художественных техниках: графике и живописи. Графика – это либо карандаш, либо пастель, а живопись – в основном акварель или гуашь у детей, у взрослых – масло.Сергей Парсов, норильчанин и свободный художник, всегда поддерживает учащихся и учителей Норильской художественной школы. Он наравне со школьниками и педагогами работает на пленэрах, вдохновляет и помогает юным художникам.Лучшие работы этой экспозиции будут по традиции изданы в каталоге творческих работ. Так, в прошлом году в буклет вошли работы 20 учащихся художки. В этом их станет уже 36. Также в каталоге будут опубликованы работы Сергея Парсова и красноярок Виктории Дидковской, Натальи Бердюгиной и Елены Ильянковой.Выставка в Норильской художественной школе будет работать до конца сентября. Часы работы – с 9 до 20 часов.Фото Дениса Кожевникова