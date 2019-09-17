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17 сентября 2019, 14:57



Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.

- В этом году повезло с погодой, и мы успели сделать максимальный объём работ, связанных с капитальным ремонтом кровель. Практически закончили все крыши, которые покрывались мягкой кровлей, а там, где кровля жёсткая, работы можно вести при отрицательных температурах, они продолжатся, - говорит Евгений Войник. Несмотря на то что погода рабочим благоприятствовала, было несколько моментов, когда дожди все-таки заливали квартиры домов, где кровлю демонтировали и ремонт был в самом разгаре. - Мы находимся в чердачном помещении дома по Севастопольской, 7Б, где был выполнен демонтаж старых утеплителя и стяжки и уложено новое покрытие, - комментирует Ольга Сарычева, заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис». - Стяжка – это один из элементов, которые препятствуют залитию квартир. Даже если на чердак через слуховые окна попали дождь или снег, то стяжка предотвращает попадание воды в жилые помещения. Подрядчик в этом доме отработал отлично, но в процессе производства работ дождём залило 26-ю и 30-ю квартиры. Это достаточно обыденная ситуация, потому что подрядчикам приходится вскрывать кровли, чердачные перекрытия, а от осадков никто не застрахован. Сегодня мы актируем убытки, жильцам они будут возмещены. Стоит отметить, что в этом доме жильцам повезло – случается, что сильным дождём в домах топит квартиры с 9-го по 1-й этажи. Но в этом году таких ситуаций, к счастью, не было. Помимо ремонта кровель, в этом году ведутся работы на ряде фасадов в рамках региональной программы капремонтов и по муниципальной программе за счёт средств местного бюджета. - Сегодня фасады отремонтировали на шести зданиях, пять находятся в работе. Ремонт фасадов двух домов, где в этом сезоне подрядчики не успевают закончить весь объём, перенесут на следующий год. Сегодня уже инженерные сети заменены на девяти домах, в пяти еще работы ведутся, - говорит Евгений Войник. К слову, в ближайшие годы таких масштабных работ по замене кровель и ремонту фасадов в городе не запланировано. План с 2020-го по 2022-й на 85% состоит из замены лифтового оборудования. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:120 В этом году по кровлям выполняется колоссальный объём работ, сообщает Евгений Войник, начальник УЖКХ администрации Норильска. Около 40 кровель уже выполнено, еще столько же находятся на разной стадии завершения.- В этом году повезло с погодой, и мы успели сделать максимальный объём работ, связанных с капитальным ремонтом кровель. Практически закончили все крыши, которые покрывались мягкой кровлей, а там, где кровля жёсткая, работы можно вести при отрицательных температурах, они продолжатся, - говорит Евгений Войник.Несмотря на то что погода рабочим благоприятствовала, было несколько моментов, когда дожди все-таки заливали квартиры домов, где кровлю демонтировали и ремонт был в самом разгаре.- Мы находимся в чердачном помещении дома по Севастопольской, 7Б, где был выполнен демонтаж старых утеплителя и стяжки и уложено новое покрытие, - комментирует Ольга Сарычева, заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис». - Стяжка – это один из элементов, которые препятствуют залитию квартир. Даже если на чердак через слуховые окна попали дождь или снег, то стяжка предотвращает попадание воды в жилые помещения. Подрядчик в этом доме отработал отлично, но в процессе производства работ дождём залило 26-ю и 30-ю квартиры. Это достаточно обыденная ситуация, потому что подрядчикам приходится вскрывать кровли, чердачные перекрытия, а от осадков никто не застрахован. Сегодня мы актируем убытки, жильцам они будут возмещены.Стоит отметить, что в этом доме жильцам повезло – случается, что сильным дождём в домах топит квартиры с 9-го по 1-й этажи. Но в этом году таких ситуаций, к счастью, не было.Помимо ремонта кровель, в этом году ведутся работы на ряде фасадов в рамках региональной программы капремонтов и по муниципальной программе за счёт средств местного бюджета.- Сегодня фасады отремонтировали на шести зданиях, пять находятся в работе. Ремонт фасадов двух домов, где в этом сезоне подрядчики не успевают закончить весь объём, перенесут на следующий год. Сегодня уже инженерные сети заменены на девяти домах, в пяти еще работы ведутся, - говорит Евгений Войник.К слову, в ближайшие годы таких масштабных работ по замене кровель и ремонту фасадов в городе не запланировано. План с 2020-го по 2022-й на 85% состоит из замены лифтового оборудования.Фото Владимира Макушкина